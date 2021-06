Une première station de recharge électrique à Montréal

Un pas de plus vers l’électrification des transports dans la métropole. Le Sud-Ouest accueille la première station de recharge électrique à Montréal au Supermarché IGA Saint-Henri situé sur la rue Notre-Dame Ouest.

Cette station de service réinventée propulsée par le Fonds Éco IGA permettra aux propriétaires de tous les véhicules électriques de bénéficier de deux bornes de recharge rapide de niveau 3.

En une vingtaine de minutes, les automobiles auront accumulé suffisamment d’énergies pour rouler entre 200 et 300 kilomètres. Elles ont également une puissance de 62,5 kilowatts (kW).

Accessibilité

«L’accès à des bornes sur le domaine privé multiplie les options de recharge pour les citoyens, complète les initiatives publiques et réduit la pression sur le domaine public. Chacun faisant sa part, nous serons en mesure de déployer un vaste réseau où l’électromobilité sera simple et facilement accessible», a indiqué la conseillère de la Ville et Membre du comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

De plus, un partenariat avec EcoTank Canada permettra d’ajouter aux bornes un service de remplissage de lave-glace zéro déchet.

Des bancs et des espaces verts ont été aménagés afin de permettre aux utilisateurs de se reposer pendant la recharge du véhicule.

«Nous voulons faciliter la vie des électromobilistes qui pourront faire leur épicerie le temps de recharger leur véhicule», affirme le directeur du Supermarché IGA Saint-Henri, Michel Minard.

RechargÉco est un réseau de 100 bornes de recharges rapides de l’organisme Jour de la Terre Canada déployées dans des sites IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

L’initiative est évaluée à un peu plus de 14 M$, avec l’aide et la participation financière de Fondaction, Investissements Québec, Tapestry Capital Solidaire et du ministère des Ressources naturelles du Canada.

Pour le moment, une quinzaine de bornes sont déjà en service au Québec.

D’ici la fin de 2021, ce sont 100 bornes RechargÉco qui seront mises en place dans ces deux provinces.

33 000

Quantité de gaz à effet de serre évitée sur les dix ans d’opérations de RechargÉco.