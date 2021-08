Mission Bon Accueil offre 1200 sacs de fournitures scolaires à des enfants vulnérables

Au cours de deux journées complètes, les 10 et 11 août, l’organisme Mission Bon Accueil distribue plus de 1200 sacs à dos remplis de fournitures scolaires à des enfants montréalais dans le besoin.

Ces jeunes âgés entre 5 et 12 ans proviennent des différents secteurs de l’île de Montréal.

Ils font partie des familles à faible revenu qui visitent l’épicerie gratuite «Marché Bon Accueil», le plus grand programme québécois de sécurité alimentaire direct au public offert par Mission Bon Accueil.

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est un organisme qui aide à la fois les personnes en situation d’itinérance à se trouver un logement permanent et les familles vivant dans la précarité.

L’événement qui s’intitule «Rentrée la tête haute» en est à sa 19e édition. Pour l’occasion, des festivités ont lieu devant les bureaux de l’organisme, situés au 4755 rue Acorn dans le Sud-Ouest.

Si Mission Bon Accueil n’a pas pu offrir de sacs à dos l’année dernière en raison de la COVID-19, l’organisme a continué d’aider les familles dans le besoin.

En effet, le président-directeur général Sam Watts affirme que la Mission Bon Accueil a triplé son offre de services au courant de la pandémie, en misant sur le dépannage alimentaire, l’hébergement d’urgence et l’accompagnement.

Plus que des sacs à dos

En offrant des sacs à dos neufs pleins de matériel scolaire, Sam Watts espère motiver les élèves à demeurer à l’école et à démarrer l’année scolaire du bon pied en étant bien équipés.

En effet, pour le PDG de la Mission Bon Accueil, la lutte à la pauvreté passe par une éducation adéquate. «On veut leur offrir la chance de réussir et les aider vraiment à s’en sortir, a-t-il souligné. Nous voulons vraiment que ces familles n’aient plus besoin de nous. C’est ça le but, vraiment.»

À l’occasion de l’événement, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, était en visite dans les locaux de l’organisme.

«Aujourd’hui, c’est un moment de réjouissance et de bonheur. On voit des parents avec des enfants qui viennent chercher des sacs à dos, avec les yeux qui brillent. C’est de l’espoir, ça fait du bien. On a traversé une période trouble et, maintenant, on va de l’avant», a-t-elle déclaré.

Il est toujours possible de s’enregistrer auprès de la Mission Bon Accueil, a indiqué Sam Watts. «On essaie de dire non à personne. On est ouverts à tout le monde, on a des gens qui viennent ici de tous les arrondissements de Montréal», a-t-il ajouté.