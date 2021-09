Entrées par effraction dans des véhicules du Sud-Ouest

Dans les dernières semaines, de nombreux résidents du Sud-Ouest ont dénoncé sur les réseaux sociaux des entrées par effraction dans des voitures, notamment dans les quartiers de Ville-Émard et de Côte-Saint-Paul.

«Il n’y a pas de hausse significative des plaintes pour vols dans les voitures dans le secteur du poste de quartier (PDQ) 15», a indiqué par courriel à Métro Sud-Ouest la chargée de communication au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Gabrielle Fontaine-Giroux.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, le poste de quartier 15 – qui dessert Saint-Paul, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri et Ville-Émard – a comptabilisé 117 plaintes dans la catégorie des «vols dans les véhicules, 5000$ et moins».

Pour la même période, cette année, 132 plaintes ont été déposées, soit une légère augmentation de 15.

Toutefois, l’organisation mentionne qu’en raison de la période de confinement dû à la pandémie de COVID-19, «cela créait moins d’opportunités pour ce type de crime».

Le SPVM souhaite aussi rappeler «l’importance de verrouiller les portières des véhicules stationnés et de ne rien laisser à la vue».

L’organisation invite aussi la population à contacter leur poste de quartier pour tout signalement ou information. S’il n’y a aucun secteur problématique pour l’instant, le SPVM dit prendre les plaintes au sérieux et effectuer des vérifications.