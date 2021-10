Désert alimentaire: bientôt une épicerie autogérée dans Saint-Henri

Le Collectif La DAL, derrière le projet de l’épicerie autogérée dans Saint-Henri du même nom, lance une campagne de sociofinancement sur le Web. L’objectif est d’amasser 15 000 $.

Un financement additionnel de 199 777 $ sera ajouté grâce à la participation du Fonds Mille et UN pour la jeunesse (contribution conditionnelle à la réussite de la campagne), de PME MTL, de la Ville de Montréal et de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Le Collectif La DAL (Démarche alimentaire locale) est né d’un intérêt commun entre résidents de Saint-Henri afin de répondre au problème de désert alimentaire dans le quartier. L’épicerie DAL est leur premier projet.

«Quand on veut manger à Saint-Henri Ouest, il n’y a pas grand-chose», explique la coresponsable du comité communications et mobilisation, Catherine Farand.

«À Saint-Henri, il y a une population plus élevée de familles monoparentales, de personnes âgées et vulnérables.» Catherine Farand, coresponsable du comité communications et mobilisation

Fonctionnement de l’épicerie autogérée

L’objectif de l’épicerie autogérée est d’offrir une alimentation abordable, accessible et fraîche à la population de Saint-Henri Ouest et des alentours.

Les résidents qui souhaitent s’impliquer de manière bénévole pourront le faire à raison de trois heures par mois. Ils bénéficieront d’un rabais pour leur implication.

Dans le futur, l’épicerie autogérée pourrait avoir un côté vert en offrant des emballages plus responsables, une section avec des aliments en vrac ou des produits biologiques. Le collectif assure toutefois que l’objectif sera toujours d’offrir des produits abordables.

En date du 20 octobre, près de 30 contributeurs ont amassé plus de 3000 $ sur La Ruche, une plateforme de sociofinancement, dont l’objectif est de «favoriser l’émergence de projets stimulant l’économie, le rayonnement et la vitalité d’une région.»

La campagne de sociofinancement du Collectif La Dal se termine au début décembre.

L’épicerie autogérée DAL est située sur la rue Notre-Dame Ouest, entre le chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Rémi. Des travaux sont en cours afin de rénover les locaux. L’Épicerie autogérée devrait ouvrir ses portes à l’hiver 2022 après plus d’un an de préparations.

