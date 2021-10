Nouvelles œuvres dans le Sud-Ouest

Déjà la troisième édition du programme la collection du Sud-Ouest. A cette occasion, trois nouvelles œuvres d’art ont été acquises par l’arrondissement. L’objectif est d’agrandir la collection déjà existante sur le territoire.

Il s’agit des œuvres Forger de Maryam Lolo, Studio Light de Karilee Fuglem et Progression initiatique de Philippe Allard.

Elles seront exposées à la maison de la culture Marie-Uguay, dans Côte-Saint-Paul, jusqu’au 15 décembre 2021. Et visibles par la suite dans des espaces publics et administratifs du Sud-Ouest.



«La création de cette collection contribue à mettre en valeur le talent d’artistes professionnels de chez nous. Fonder notre propre patrimoine artistique», affirme le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif, Benoit Dorais.

Artistes

Forger est une œuvre réalisée par l’Irano-Canadienne Maryam Lolo. Photographe professionnelle, diplômée du Collège Dawson, elle souhaite mettre en valeur l’être humain. Ainsi que les différentes réalités auxquelles il se retrouve confronté, à l’aide de portraits.

Née en Colombie-Britannique, Karilee Fuglem est montréalaise depuis plus de 30 ans. Elle a vu son travail être récompensé dans plusieurs collections privées et publiques. Elle présente l’œuvre Studio Light à la maison de la culture Marie-Uguay.

Enfin, Philippe Allard est un artiste montréalais, dont les œuvres d’art ont été diffusées à travers le monde. Notamment en France, au Maroc ainsi qu’en Corée du Sud. Il a réalisé l’œuvre Progression initiatique.

Collection

Onze œuvres réalisées par 10 artistes différents locaux, font désormais partie de la collection du Sud-Ouest.



En 2019, l’arrondissement avait présenté une collection d’œuvres, pour faciliter l’accessibilité à l’art et à la culture sur son territoire.

Chaque année, un appel de projets permet de sélectionner les meilleures œuvres du Sud-Ouest.



En cette troisième édition, 14 artistes ont soumis 24 projets en arts visuels.