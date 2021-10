Serge Turgeon honoré

Après une dizaine d’années à nettoyer les berges du canal de Lachine avec des bénévoles de Canal bleu, le cofondateur du collectif Serge Turgon a signé le Livre d’or de l’arrondissement du Sud-Ouest.

«C’est un grand honneur, quand on aime beaucoup l’espace public de notre quartier. […] Pour résumer mon engagement au cours des 13 dernières années, c’est surtout la saine vie de quartier. Ces activités-là m’ont apporté beaucoup de satisfaction», a mentionné Serge Turgeon lors de la signature du Livre d’or pendant le conseil d’arrondissement le 4 octobre dernier.

«Il a su démontrer sa capacité à mobiliser une centaine de personnes autour d’un objectif commun : rendre notre arrondissement plus vert, plus propre, plus attrayant et plus accueillant», a souligné pour sa part le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif à la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Le collectif local avait annoncé au début juillet la cessation de ses activités sur leur page Facebook.

Canal bleu

Mis sur pied en 2008 après une rencontre entre résidents lors d’une activité communautaire, le Canal bleu s’est rapidement imposé sur la scène environnementale. Le collectif avait comme objectif de nettoyer le canal de Lachine, et les espaces publics du Sud-Ouest, afin de les rendre propres.

Le souhait de Canal bleu était également de permettre aux résidents de profiter d’une faune et d’une flore en santé.

«Voir un parc, un terrain vacant ou une ruelle jonchée de déchets est un irritant majeur pour nous, surtout qu’on en connaît une solution concrète pour y remédier», avait expliqué M. Turgeon en entrevue avec Métro Sud-Ouest en juillet dernier.

Au fil des ans, le collectif et ses bénévoles auront réalisé 70 corvées de propreté. L’organisme a aussi participé à des plantations d’arbres et de vignes, et à la réalisation de ruelles vertes dans le Sud-Ouest.

Festival

Serge Turgeon a également créé le Festival de cinéma policier Film Noir au Canal en 2015.



Au total, plus de trente projections ont été diffusées afin d’animer le canal de Lachine et le square Saint-Patrick dans Pointe-Saint-Charles. L’événement aura accueilli près de 500 personnes à chacune des éditions.



Le festival a pris une pause en raison de la pandémie, mais devrait revenir l’an prochain.

