Le Sud-Ouest met à jour son Répertoire des acteurs culturels

L’arrondissement du Sud-Ouest a lancé récemment sa nouvelle plateforme du Répertoire des acteur.ice.s culturel.le.s. Ce répertoire regroupe une liste des artistes locaux, des organismes artistiques et des lieux culturels. Ce projet vise à favoriser le réseautage dans l’arrondissement tout en permettant aux citoyens de découvrir les créateurs de leur quartier.

Pour l’instant, le Répertoire regroupe 14 artistes, 30 organismes et 16 lieux culturels. En dessous de chaque institution ou artiste est écrit le quartier dans lequel il réside. On retrouve par exemple l’artiste Danielle Bouchard, qui habite à Saint-Henri, l’organisme Loisirs & Culture Sud-Ouest de Pointe-Saint-Charles, celui de Dare-Dare à Saint-Henri et la Galerie Blouin Division dans la Petite-Bourgogne.

Dans cette nouvelle version du Répertoire, un babillard affiche également de petites annonces, l’actualité artistique locale et les appels de projets. Chaque membre du répertoire est libre de créer une publication sur le babillard. « Ainsi, les artistes pourront y présenter leur travail et leurs actions, y réseauter et s’y informer des initiatives culturelles menées par les membres. Nous les invitons à l’utiliser et à le promouvoir afin qu’il devienne une référence pour tous les mordus de culture », indique le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.