Suivez le tracé, un parcours artistique du Sud-Ouest au Vieux-Montréal

Le Centre PHI et MR-63 se sont associés pour mettre en place un nouveau parcours culturel dans le cadre du projet de Corridor Culturel, qui regroupe des organismes locaux dans la promotion de la sphère artistique et culturelle au Vieux-Montréal, et dans différents quartiers du Sud-Ouest tels que Griffintown et la Petite-Bourgogne.

Suivez le tracé invite les Montréalais à déambuler à travers plusieurs instances artistiques locales. Parmi ces dernières, on retrouve par exemple le centre PHI et la fondation PHI pour l’art contemporain, L’Arsenal Art Contemporain Montréal, la Fonderie Darling, la galerie 1700 La Poste ou encore la Galerie Blouin Division. Plusieurs commerces locaux participent également à la promotion du parcours.

« Notre administration est fière de voir plusieurs institutions culturelles se regrouper et proposer à la population une nouvelle façon de voir et de découvrir ces quartiers. », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le parcours commence à Griffintown avec des adhésifs bleu et orange qui ont été posés sur le sol des rues William et Ottawa, afin de guider les marcheurs dans un parcours de 2,3km, jusqu’au Vieux-Montréal.

Il permet la découverte d’œuvres d’art publiques coordonnées par MR-63, des artistes Alexis Vaillancourt, de Lebonar et de Thaïla Khampo. Le parcours inclue la visite d’expositions qui se tiennent actuellement dans les galeries d’art partenaires.

« Pensée comme une invitation à la découverte de la culture locale, Suivez le tracé souhaite favoriser la synergie entre acteurs culturels en faveur de la création d’une cohésion citoyenne, d’une identité culturelle forte et d’un attrait de premier plan pour Montréal. », a assuré le responsable du Corridor Culturel à MR-63, Paul-Hugo Baptiste.