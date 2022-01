Bilan positif du Noël 2021 de la Lutinerie

L’organisme d’événementiel la Lutinerie, anciennement nommé Village de Noël de Montréal, qui a notamment organisé les trois grands marchés et évènements de Noël fin 2021 à Montréal, dresse un bilan positif avec 700 000 visiteurs lors de cette dernière édition.

Populaire et fréquenté

Le Grand Circuit féérique de Montréal, qui rassemblait le Village de Noël près du Marché Atwater, le Marché de Noël de Jean-Talon et le Grand Marché de Noël dans le Quartier des spectacles, a attiré près de 700 000 personnes, entre le 20 novembre 2021 et le 2 janvier 2022.

«On est ultra satisfait» se réjouit la directrice générale de La Lutinerie, Line Basbous. «Malgré une fin d’année perturbée avec des restrictions sanitaires qui se sont endurcies, on a quand même atteint nos objectifs d’achalandage» explique-t-elle.

Le Marché de Noël de Jean-Talon. Vincent Nedelec/La Lutinerie.

À lui tout seul, le Grand Marché de Noël dans le Quartier des spectacles a vu défiler 600 000 personnes venues s’émerveiller dans un décor enchanteur et profiter d’animations spontanées. Le Village de Noël situé près du Marché Atwater a accueilli 70 000 visiteurs, et le Marché de Noël de Jean-Talon enregistre 20 000 passages, ponctués de menus gourmands aux saveurs de vin chaud, de fondue et de churros.

Le Village de Noël près du marché Atwater. Vincent Nedelec/La Lutinerie.

«Le Grand Circuit féérique de Montréal, c’est le 1er évènement public, depuis la pandémie, qui a réuni autant de monde sur Montréal. On est pas peu fiers d’en être les auteurs» reconnaît Line Basbous.

«On est quand même une petite association à la base, et là on s’est retrouvés projetés à devoir gérer les trois évènements en même temps. C’est un succès pour les employés, comme les artisans et les visiteurs ettrès encourageant pour l’année prochaine» confie la directrice, qui annonce viser «le million de visiteurs» pour la prochaine édition.

Qu’on se le dise, on vise le million de visiteurs pour la prochaine édition Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie

Bon bilan aussi pour les artisans

Au sein des différents chalets en bois, 140 artisans et producteurs ont participé au Grand Circuit féérique de Montréal, et le sondage préliminaire réalisé par la Lutinerie auprès de ces professionnels révèle un bilan positif pour leurs recettes.

Sur une soixantaine d’artisans sondés, 70% se disent «satisfaits ou très satisfaits de leurs ventes» et 80% «souhaitent même participer à une prochaine édition». Les artisans qui désirent prendre part à l’édition 2022 de Noël à Montréal peuvent d’ores et déjà adresser des candidatures.

Plus de soutien financier

Dans son bilan 2021, la Lutinerie rappelle aussi que l’organisation et le succès du Grand Circuit féérique de Montréal ne seraient pas possibles sans l’implication importante d’une centaine de bénévoles.

À l’avenir, afin de poursuivre et améliorer encore l’évènement, Line Basbous espère pouvoir bénéficier d’un soutien financier et des ressources nécessaires pour déployer les animations.

«Nous avons fait nos preuves et démontré nos capacités. Nous sommes reconnaissants du soutien que le gouvernement du Québec nous apporte depuis plusieurs années. Cependant, nous souffrons de la rigidité des procédures d’aide financière qui limitent injustement l’appui à certains pans seulement de notre programmation. Pour la suite, nous avons vraiment besoin d’un appui plus important et mieux ajusté à notre agenda de production afin d’être en mesure d’offrir à Montréal le rayonnement hivernal majeur qu’elle mérite».