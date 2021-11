Le Village de Noël de retour à Atwater

Le Village de Noël du Marché Atwater est ouvert les vendredis de 17h à 22h, les samedis de 11h à 19h, et les dimanches de 11h à 17h.

L’arrondissement du Sud-Ouest a retrouvé son Village de Noël. Celui-ci se tiendra jusqu’au 19 décembre sur la place du marché Atwater.

L’inauguration officielle a eu lieu ce jeudi 25 novembre. En présence de l’organisateur, La Lutinerie (anciennement Village de Noël de Montréal) ainsi que des élus et différents partenaires.

Inauguration du Village de Noël du Marché Atwater jeudi 25 novembre 2021.

«Je trouve ça vraiment formidable de voir dès l’ouverture des gens qui font la file d’attente pour venir dans notre marché», se réjouit le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Local

C’est la 5e édition du Village de Noël du Marché Atwater, dont la première édition avait été organisée en 2017.

L’événement fait la part belle aux artisans locaux et régionaux qui proposent des produits éthiques et écoresponsables.

À travers les différentes cabanes de bois, les visiteurs peuvent magasiner des cosmétiques comme du savon et des sels de bain. Des objets de décoration pour la maison ou encore des accessoires en laine, notamment en mohair.

La gourmandise est aussi à l’honneur avec des spécialités hivernales sucrées et salées.

Les cabanes en bois du Village de Noël du Marché Atwater.

Familial

Le Village de Noël du Marché Atwater se veut surtout très familial avec le fameux Royaume des lutins.

«Ce qui me tient particulièrement à cœur, c’est toute cette programmation gratuite», précise Benoit Dorais.

«On met beaucoup d’argent dans cet événement, alors un marché de Noël, ça doit être inclusif.»

À l’intérieur du Royaume des lutins, les visiteurs peuvent découvrir le ciné-traîneau. Le principe est le même que le ciné-auto. Mais au lieu d’être assis dans leur voiture, les visiteurs sont assis dans un traîneau pour regarder des films de Noël.

Des spectacles de marionnettes et des animations musicales pour les enfants sont aussi au programme dans cet espace. C’est à l’intérieur d’une yourte mongole que petits et grands peuvent admirer un village miniature avec un véritable petit train en mouvement. Et qui sait, peut-être même rencontrer le père Noël.

Benoit Dorais ajoute également: «Pour moi c’est important, peu importe de quel quartier vous veniez, et que vous soyez assez aisé ou avec un peu moins de sous, que vous vous sentiez le bienvenu. Et que vous vous sentiez à votre place ici.»

Pour participer aux activités du Royaume des lutins , les visiteurs de plus de 13 ans devront présenter leur passeport vaccinal.

Soirées gourmandes

Tous les vendredis, les traditionnelles soirées gourmandes sont de retour au Village de Noël du Marché Atwater. COVID-19 oblige, les réservations et la mise en place d’une billetterie étaient obligatoires pour l’organisation.

Sans avoir eu besoin de faire de publicité, la Montréal Raclette Party du vendredi 26 novembre affiche complet avec 1 500 personnes s’étant inscrites via sa page Facebook.

Le 3 décembre sera consacré à Noël en Alsace, avec de la choucroute garnie. Une soirée sous le thème de Noël au soleil le vendredi 10 décembre. Et, pour conclure, le repas traditionnel québécois le vendredi 17 décembre.

Le Village de Noël du Marché Atwater est ouvert les vendredis de 17h à 22h. Les samedis de 11h à 19h, et les dimanches de 11h à 17h.