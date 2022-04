Un concours pour sensibiliser la population à la qualité du panier d’épicerie

Le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Ville-Émard/Côte-Saint-Paul (GTSA) présente un concours dont les résultats seront communiqués le 13 avril prochain, destiné aux habitants du quartier afin de les sensibiliser à l’amélioration de la qualité du panier d’épicerie. Pour cela, les participants doivent regarder une capsule vidéo réalisée par des étudiantes en nutrition de l’Université de Montréal.

Dans la capsule vidéo, disponible sur la page Facebook Accès alimentaire St-Paul/Émard des solutions sont présentées pour concevoir un panier d’épicerie peu chère et de bonne qualité. Afin d’illustrer leurs propos, les étudiantes ont choisi de magasiner des ingrédients pour des burritos dans un Provigo de Ville-Émard.

Dans le panier, on retrouve des fruits congelés, moins chers que des fruits frais, des produits en conserve réduits en sel, des aliments à grains entiers et du bœuf haché extra-maigre. Par la suite, les étudiantes ont préparé la recette de burritos avec les ingrédients achetés, dont le prix par portion varie de 1,44 $ et 1,06 $, selon si on choisit d’ajouter de la viande ou non.

Après avoir visualisé la capsule, les participants peuvent répondre à un questionnaire en ligne, et tenter de gagner un panier de fruits et légumes frais d’une valeur de 30 $, offert par la Maison d’entraide St-Paul et Émard.

Les questions reviennent sur des notions abordées dans la capsule. Seuls les résidents de Ville-Émard et de Côte-Saint-Paul peuvent participer au concours, dont les résultats seront communiqués le 13 avril.