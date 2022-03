Un financement alloué pour l’autonomie alimentaire

Afin d’encourager l’autonomie alimentaire au Québec, le gouvernement a accordé un financement totalisant 236 591 $ pour neuf communautés de la province, dont les arrondissements du Sud-Ouest et d’Ahuntsic-Cartierville.

Les deux arrondissements, tout comme les municipalités de Saint-Damien, Saint-Adolphe-d’Howard, Saint-Joseph-du-Lac, Dolbeau-Mistassini, Mirabel et Saint-Jean-sur-Richelieu, pourront avec une partie du financement développer un plan de développement de communautés nourricières (PDCN).

Ce plan vise à analyser la situation et à élaborer une stratégie afin d’acquérir une meilleure autonomie alimentaire, par le biais notamment de l’agriculture urbaine.

«Je me réjouis de l’intérêt du milieu municipal pour la planification de son système alimentaire en vue de favoriser l’achat local, la sécurité alimentaire et une plus grande autonomie alimentaire. […]. De plus, cette pratique contribue à l’embellissement urbain ainsi qu’à la protection de l’environnement et de la biodiversité», a assuré le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.

Ainsi, les neuf communautés bénéficieront d’une aide financière pouvant couvrir jusqu’à 50% de la totalité du projet et d’un soutien du ministère.

Dans le Sud-Ouest, le projet vise à «garantir à tous une alimentation saine, locale et écoresponsable, améliorer l’autonomie alimentaire et augmenter l’offre et la disponibilité d’aliments sains et locaux durant l’année, cibler les lieux à fort potentiel pour des projets d’agriculture urbaine, de transformation et de mise en marché».

Pour cela, l’Arrondissement a reçu une enveloppe de 15 000 $, pour un projet dont le coût total s’élèvera à 46 040 $. Le Sud-Ouest a indiqué que des détails sur le plan seront diffusés prochainement.

Ahuntsic-Cartierville a quant à lui reçu un financement de 25 000 $ pour accompagner son projet de 50 000 $, qui vise à «arrimer les différentes initiatives déjà établies sur le territoire, développer une vision commune du développement de l’agriculture urbaine, accroître l’autonomie alimentaire de la communauté et favoriser l’implantation d’entreprises pouvant contribuer au système alimentaire local». L’Arrondissement a également indiqué qu’une annonce sera diffusée prochainement sur le projet à venir.