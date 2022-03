Petite-Bourgogne: une nouvelle cantine contre l’insécurité alimentaire

Lors du dernier conseil d’Arrondissement du Sud-Ouest, 40 000 $ ont été débloqués afin d’aider la Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé (la Coalition) à financer une partie de la mise à niveau de l’ancienne cantine industrielle du Garde manger pour tous (GMPT). Cette initiative pourrait permettre à plus de familles du quartier d’avoir accès à des plats préparés.

Le GMPT ainsi que l’Office municipal d’habitation de Montréal ont cédé à la Coalition une ancienne cuisine industrielle inutilisée, qui a besoin d’être mise aux normes.

« On veut grandir parce que les besoins ne font qu’augmenter […] le prix des denrées ne cesse de grimper, et pour les personnes qui ont des budgets serrés ça devient de plus en plus difficile de se nourrir », explique la coordonnatrice de la Coalition de la Petite-Bourgogne, Julie Rainville.

Ce projet, rebaptisé Système alimentaire local de la Petite-Bourgogne (SAL de la PB), permettra l’accès à des plats préparés pour les habitants du quartier dans le besoin. Ce projet, anciennement nommé Le Comité de quartier nourrit son monde, réuni des citoyens et organismes communautaires de la Petite-Bourgogne.

Pour l’instant, une petite cuisine permet de préparer environ 200 repas par jour, mais avec la nouvelle cuisine industrielle, la Coalition espère à long terme pouvoir augmenter sa production à 700-1000 repas par jour, soit 3 000 à 4 000 repas par semaine.

Le coût total de la mise aux normes s’élèverait à 85 000 $, en plus de l’argent alloué par l’Arrondissement, la Coalition bénéficiera d’un financement de 45 000$ du Centraide. La cuisine est située dans le centre communautaire Yolande-Breton.

Cette initiative vient s’ajouter à d’autres projets de quartier visant à renforcer la sécurité alimentaire, à l’instar de banques alimentaires et de programmes d’agriculture urbaine.

« On travaille à la Coalition sur le développement d’un système alimentaire local, et la cuisine va permettre de développer le volet qu’on appelle transformation », indique Julie Rainville, en ajoutant que d’autres projets sont en préparation.

L’échéancier du projet prend fin en septembre 2022.