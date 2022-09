7 choses à savoir sur Saint-Henri–Sainte-Anne

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Saint-Henri-Sainte-Anne dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

Députée sortante, Dominique Anglade du Parti libéral du Québec (PLQ) a été réélue en 2018 avec 38,1% des voix. Occupant alors plusieurs postes ministériels, la candidate du PLQ l’avait emporté avec 15 points d’avance devant Benoit Racette de Québec solidaire (QS).

2- Députée sortante

Élue une première fois en 2014, Dominique Anglade a depuis été nommée à divers postes ministériels, donc celui de vice-première ministre en 2017.

En 2020, après le retrait du seul autre candidat engagé dans la course à la direction du PLQ, elle a été élue à la tête du parti.

Dominique Anglade sollicite un nouveau mandat lors des élections provinciales d’octobre.

3- Tendances

La circonscription Saint-Henri–Sainte-Anne est un château fort libéral. Depuis sa création en 1994, elle a exclusivement été représentée par les libéraux. Autre particularité: ses représentantes ont toujours été des femmes. Actuellement députée de la circonscription de Prévost dans les Laurentides et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais a notamment été à la tête de Saint-Henri–Sainte-Anne de 2007 à 2015.

4- Candidat.e.s 2022

Dominique Anglade (PLQ)

Guillaume Cliche-Rivard (QS)

Julie Daubois (PQ)

Jean-Pierre Duford (PVQ)

Nicolas Huard-Isabelle (CAQ)

Janusz Kaczorowski (BM)

Mischa White (PCQ)





5- Profil sociodémographique

Langue

Le français est la langue la plus souvent parlée à la maison pour 55,4% des citoyens de Saint-Henri–Sainte-Anne. Par ailleurs, 24,4% et 12,2% de la population parlent respectivement plus souvent l’anglais ou une autre langue que le français ou l’anglais à la maison.

Famille

Sur près de 19 000 familles dans la circonscription, 32,4% des couples vivent sans enfants. Au Québec, cette proportion atteint 40,2%. Les ménages privés comptant une seule personne (20 630) sont presque aussi nombreux que ceux comptant deux personnes ou plus.

Diversité

Près de 28% des citoyens faisaient partie d’une minorité visible en 2016, pour 13% dans la province. La communauté noire était la plus représentée avec près de 31%.

Revenus

En 2016, 13,5% des ménages touchaient un revenu total situé entre 10 000 $ et 19 999 $, comparativement à 8,5% au Québec.

6- Limites géographiques

La circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne englobe l’arrondissement du Sud-Ouest de l’île de Montréal.

7- Signification du nom de la circonscription

La création de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne date de la fusion en 1992 des conscriptions de Saint-Henri (créée en 1922) et de Sainte-Anne (1912).

Le nom «Saint-Henri» renvoie d’une part à l’ancien village de tanneurs Saint-Henri-des-Tanneries, devenu plus tard la ville de Saint-Henri, et de l’autre, à l’abbé Henri-Auguste Roux.

Le toponyme «Sainte-Anne» est un hommage au faubourg du même et à la chapelle Sainte-Anne située à la pointe Saint-Charles.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.