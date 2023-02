Un candidat pour les Conservateurs dans St-Henri-Ste-Anne

C’est Lucien Koty qui portera les couleurs du Parti conservateur du Québec (PCQ) lors de la prochaine élection partielle de la circonscription Saint-Henri–Sainte-Anne, le 13 mars prochain.

Le chef du PCQ, Éric Duhaime, en a fait l’annonce ce matin, lors d’un point de presse. «Il y a eu un consensus, autant avec les militants de la circonscription que les candidats autour. On s’est tous tourné vers celui qui va être candidat conservateur pour nous, monsieur Lucien Koty», s’est enjoué le leader du parti.

Éric Duhaime vous présente son candidat dans Saint-Henri-Sainte-Anne! https://t.co/VR4CwhQGy0 — Eric Duhaime (@E_Duhaime) February 12, 2023

Lucien Koty est originaire de Dasso au Bénin. Il est arrivé au Québec en 1992 pour suivre une maîtrise en recherche opérationnelle à Polytechnique Montréal. Il œuvre depuis quatre années en tant que consultant en technologie de l’information (TI).

«Je me lance en politique, car les convictions et les valeurs humaines et sociétales qui m’animent ont été affectées profondément depuis cette crise majeure mondiale qu’est la COVID. Ayant passé une partie de ma jeunesse dans des pays où les droits et libertés individuelles sont bafoués, j’ai vite compris que l’avenir de notre société n’est plus rose et qu’il faille que je m’implique de mon mieux pour arrêter cette descente aux enfers», a souligné le candidat conservateur.

Rappelons que les candidats des différentes formations politiques tenteront de remporter le siège de député de Saint-Henri–Sainte-Anne lors de cette élection. Celui-ci est vacant depuis la démission de Dominique Anglade le 7 novembre dernier.