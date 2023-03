Claudette, la remorque communautaire du Sud-Ouest

À deux pas de la station de métro Saint-Henri, Claudette, la remorque communautaire carboneutre et 100% gratuite de LocoMotion Sud-Ouest, dépanne les résidents qui ont besoin de déplacer des charges lourdes comme l’épicerie, la litière de chat et des meubles, à vélo ou à pied.

Claudette est une remorque discrète et sous-utilisée qui est sagement cadenassée à un poteau au centre du hameau de la rue Lacasse, sous la fenêtre bienveillante de sa marraine Lucile Siraut, cofondatrice, avec Alexis Blanchet-Cohen, du comité de quartier LocoMotion Sud-Ouest. La poignée permet de la tirer ou de l’accrocher sous la selle du vélo. Munie d’une bâche protectrice, elle est prêtée par le comité jusqu’à 6 heures de suite, 365 jours par année.

Lucile Siraut, marraine de Claudette et cofondatrice du comité de quartier LocoMotion Sud-Ouest, et François Dandurand, habitant de Verdun venu emprunter Claudette Vidéo: Caroline Samii-Esfahani, Métro

Pour emprunter Claudette, il suffit de la réserver sur le site web du comité ou, une fois sur place, de scanner le code QR qui mène à la grille de réservation. Un code est ensuite envoyé pour débloquer le cadenas.

Pour son quartier

L’aventure de Claudette a commencé lorsqu’Alexis, adepte du vélo à l’année et fondateur de l’Association pour la mobilité active du Sud-Ouest (AMASO), a remarqué que Rosemont avait sa remorque communautaire. Il a voulu l’emprunter mais n’a pas pu parce qu’il n’est pas un habitant du quartier.

Après avoir participé en 2022 à une rencontre organisée par le collectif Solon, agitateur du concept de partage de remorques LocoMotion, Alexis s’est lancé avec Lucile dans l’expérience de la mobilité partagée pour son quartier du Sud-Ouest.

Claudette, c’est le tout début! Alexis Blanchet-Cohen, cofondateur du comité LocoMotion Sud-Ouest

Conçue localement par le comité LocoMotion de Lachine, Claudette, tout comme les autres remorques de LocoMotion, a été fabriquée dans les ateliers de Lespacemaker. Peu utilisée, elle a ensuite été adoptée par le comité du Sud-Ouest, qui la partage avec Verdun depuis le vol de Renée, sa sœur Verdunoise.

Quand Lucile et Alexis l’ont adoptée, Claudette, amochée, avait besoin d’être choyée. Le comité qui compte neuf membres a réparé sa roue brisée et des cordes lui ont été ajoutées pour éviter la chute des cargaisons. Le duo de Lucile et Alexis lui a aussi confectionné une bâche personnalisée sur laquelle il a imprimé son nom. La bâche protège les cargaisons en cas d’intempéries, que Claudette soit à son poste ou sur la route.

Initiative solidaire conçue par le collectif Solon, les comités LocoMotion sont en constante évolution et sont gérés indépendamment par les membres de chaque arrondissement. Les plans de fabrication des remorques sont disponibles à tout le monde en open source et les comités sont libres de personnaliser la remorque selon leurs besoins. Chaque remorque a son petit nom et est recouverte de dessins uniques réalisés par le OTM Crew qui la distingue des autres, en plus de son logo LocoMotion apposé au pochoir.

LocoMotion Sud-Ouest en est à ses débuts et bénéficie de subventions de Solon pour élargir sa flotte avec cinq remorques, en plus d’étudier l’achat d’un vélo-cargo.

Avec l’arrivée imminente des beaux jours, des ateliers de fabrication seront également organisés au Bâtiment 7.