Salon de l’emploi: de nombreux postes dans le Sud-Ouest

En manque criant de personnel, l’Arrondissement du Sud-Ouest organise son tout premier Salon de l’emploi afin de combler des postes. L’administration est entre autres à la recherche d’aide-bibliothécaires, de surveillants d’installation et de jardiniers.

Le premier Salon de l’emploi a lieu les 17 et 18 mars, au centre culturel Georges-Vanier. L’objectif vise à promouvoir les emplois disponibles, recueillir les candidatures et rencontrer les personnes intéressées.

«Voilà une belle invitation pour la population du Sud-Ouest et de Montréal de venir soumettre sa candidature et rencontrer notre personnel qui se fera un plaisir de la renseigner sur les opportunités d’emploi offertes», indique le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais.

Le Salon de l’emploi du Sud-Ouest se tiendra le 17 mars de 11h à 18h et le 18 mars de 10h à 14h, au centre culturel Georges-Vanier, situé au 2450, rue Workman, à la salle du 2e étage. Le centre est situé près de la station de métro Lionel-Groulx.

Les gens peuvent apporter leur C.V. et postuler sur place. Des entrevues rapides pourront se tenir pour certains emplois et des tirages seront effectués pour les visiteuses et visiteurs.