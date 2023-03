Christopher Baenninger, libéral jusqu’à l’os

Libérale depuis sa création en 1992, la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne est le terrain d’une chaude lutte dans le cadre de l’élection partielle du 13 mars. Rencontre avec le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ), Christopher Baenninger, qui espère conserver le château fort face à l’assaut de Québec solidaire (QS).

À lire aussi: 11 candidats pour remplacer Dominique Anglade

«Ce qui m’intéresse, c’est de regarder des enjeux sociaux et trouver des solutions créatives», lance celui qui se décrit comme un «entrepreneur social». Des solutions reposant souvent sur un partenariat public-privé, précise-t-il.

«Les gens qui sont laissés derrière, on veut leur donner plus d’opportunités pour se sortir de la pauvreté et avoir accès à cette économie croissante», poursuit-il, soulignant que le Sud-Ouest est un arrondissement en plein essor, avec une grande mixité sociale.

C’est la deuxième fois que le candidat tente de se faire élire pour le PLQ, après une tentative infructueuse aux dernières élections contre Manon Massé, dans la circonscription voisine de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

Oui, les libéraux ont toujours gagné [dans Saint-Henri–Sainte-Anne], mais quand on regarde les derniers résultats, il ne faut rien tenir pour acquis. Christophe Baenninger, candidat du PLQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Être un libéral en 2023, c’est la «voie du centre» et «l’équilibre entre la justice sociale et l’économique», explique celui qui se dit «libéral depuis toujours». «On y croit, au capitalisme, mais on ne veut laisser personne derrière.»

Cet équilibre a été perdu «à certains niveaux» lors du dernier gouvernement libéral, marqué par les mesures d’austérité budgétaires, admet M. Baenninger. «Je ne suis pas Philippe Couillard», ajoute-t-il. Il prône plutôt un retour vers les valeurs fondamentales du parti.

Ayant pris note des résultats décevants du parti au dernier scrutin, les libéraux doivent mieux communiquer ces valeurs pour reconnecter avec l’électorat, reconnaît-il. «On a un plan solide en place, mais il faut le synthétiser pour que les gens puissent le comprendre», poursuit le fondateur d’une agence de marketing.

Projection du vote dans Saint-Henri–Sainte-Anne



Christopher Baenninger, Parti libéral du Québec: 33%



Guillaume Cliche-Rivard, Québec solidaire: 33%



Victor Pelletier, Coalition avenir Québec: 16%



Andréanne Fiola, Parti québécois: 10%



Lucien Koty, Parti conservateur du Québec: 4%



Source: Qc125 (dernière mise à jour au 3 mars 2023)



Combattre la pénurie de logements et l’insécurité

Christopher Baenninger compte s’attaquer au manque de logements abordables dans la circonscription. «Ça touche même ceux qui vivent dans des condos. Les gens qui vont bien n’ont pas envie que d’autres gens aillent mal.»

Le candidat promet la parité d’investissements entre le logement abordable et le logement social, avec des loyers subventionnés. «L’abordable, il n’est pas si abordable que ça […]; c’est une façon de parler», argue-t-il, rappelant qu’à Montréal, un logement «abordable» coûte souvent au-delà de 800 $ par mois.

M. Baenninger accuse le gouvernement Legault d’avoir «jeté aux oubliettes les logements sociaux» en mettant au rancart le programme AccèsLogis, qui vise la construction de logements communautaires et abordables. «Tout programme a des choses à améliorer, affirme-t-il. Ce n’est pas parce qu’il y a des choses à améliorer qu’on l’enlève.»

Le Montréalais veut donc mettre en place un programme pour subventionner la rénovation d’habitations à loyer modiques (HLM). Plus de 200 logements dans la circonscription sont barricadés puisqu’ils sont en décrépitude, précise-t-il.

Par ailleurs, alors que les fusillades font régulièrement les manchettes, il veut s’assurer que les résidents du Sud-Ouest ont un sentiment de sécurité quand ils sortent dans le quartier. «Malheureusement, ce n’est pas quelque chose qui va en s’améliorant», déplore celui qui parle couramment quatre langues. Selon lui, la solution passe par une prévention accrue et par une hausse du soutien offert aux organismes communautaires locaux.

Face aux nombreux enjeux auxquels fait face la circonscription, Christopher Baenninger veut se retrousser les manches. «On est dans une période qui mérite une réflexion. Comment va-t-on régler tous ces problèmes? Moi, ça m’inspire.»

Résultats électoraux dans Saint-Henri–Sainte-Anne aux élections générales d’octobre 2022



Dominique Anglade, Parti libéral du Québec: 36,15%



Guillaume Cliche-Rivard, Québec solidaire: 27,72%



Nicolas Huard-Isabelle, Coalition avenir Québec: 17,73%



Julie Daubois, Parti québécois: 8,27%



Mischa White, Parti conservateur du Québec: 6,36%