Victor Pelletier, la relève caquiste

«Vous êtes satisfait de l’équipe de M. Legault?», demande à des aînés Victor Pelletier, qui se présente pour la Coalition avenir Québec (CAQ) à l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne. «J’adhère à sa vision totalement», poursuit-il.

En faisant le tour des tables à la Résidence Côte-Saint-Paul, le candidat est assailli de questions sur l’aide financière pour les personnes âgées et sur la hausse du coût de la vie. La plupart des résidents sont très élogieux à l’égard du gouvernement Legault et de M. Pelletier. C’est une démographie qui nous est généralement plus favorable, confie ce dernier à Métro.

Une résidente plus critique accuse la CAQ «d’avoir changé son fusil d’épaule» et de délaisser les retraités en situation financière précaire. «C’est devenu une gérance de business. Le gouvernement ne gère pas pour les gens, il gère pour l’argent», dénonce-t-elle.

«Je ne suis pas d’accord. Le parti de la famille, c’est la CAQ», rétorque celui qui milite pour le parti depuis son adolescence. Il s’empresse de lui lister des actions du gouvernement Legault pour mettre plus d’argent dans la poche des contribuables.

Victor Pelletier rencontre des électrices à la Résidence Côte-Saint-Paul, dans Saint-Henri Photo: Nicolas Monet, Métro

Des engagements clairs pour l’allègement fiscal

La hausse du coût de la vie est au sommet des priorités des citoyens du Sud-Ouest, qu’importe leur situation économique, déclare en entrevue Victor Pelletier. En plus des mesures de soutien déjà annoncées – le gouvernement décaissera 13,2 G$ sur cinq ans pour le «Bouclier anti-inflation» – il faut continuer à aider, ajoute-t-il.

Le candidat se défend «d’acheter les élections» avec des baisses d’impôts, comme l’a accusé le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Notons que la circonscription est tapissée de pancartes électorales avec le portrait de François Legault au-dessus du slogan «Baisse d’impôts».

Les baisses d’impôts étaient une promesse phare lors de la campagne électorale à l’automne dernier et ne sont pas un «un engagement nouveau», précise le président de la Commission Relève de la CAQ.

Une des grandes valeurs de la CAQ et une des grandes raisons pour lesquelles j’ai joint ce parti-là, c’est d’alléger le fardeau fiscal des contribuables. Victor Pelletier, candidat de la CAQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Par ailleurs, face aux besoins «criants» en matière de logement social et abordable, il soutient les efforts du gouvernement caquiste pour «l’allègement et la modernisation de certains programmes pour permettre d’accroître l’offre dans le [Sud-Ouest]».

Projection du vote dans Saint-Henri-Sainte-Anne



Christopher Baenninger, Parti libéral du Québec: 33%



Guillaume Cliche-Rivard, Québec solidaire: 33%



Victor Pelletier, Coalition avenir Québec: 16%



Andréanne Fiola, Parti québécois: 10%



Lucien Koty, Parti conservateur du Québec: 4%



Source: Qc125 (dernière mise à jour au 3 mars 2023)

Où sont les jeunes caquistes?

À 21 ans, le jeune âge du candidat a fait couler beaucoup d’encre depuis le début de la campagne. Au Québec, seulement 20% des 18-34 ans voteraient pour la CAQ, contre 40% des électeurs en général, selon un sondage Léger/Le Devoir publié le 28 février.

Pourquoi le parti a-t-il autant de difficulté à aller chercher les gens de sa génération? «Pour intéresser les jeunes, il faut émettre des politiques publiques, faire des lois, des actions en lien avec leurs priorités», répond l’étudiant en communication et politique.

Notamment, en ce sens, le gouvernement du Québec s’est engagé à atteindre la carboneutralité en 2050, poursuit-il. Victor Pelletier espère également voir des investissements «massifs» dans les infrastructures de transport collectif.

Comme candidat, son rôle est «de bien vulgariser le message pour montrer que la CAQ sur des enjeux qui concernent les jeunes», résume-t-il.

Habitant à Blainville, son ancrage local est moins bien établi que certains de ses adversaires, reconnaît-il. Afin de pallier cette situation, il multiplie les rencontres avec les citoyens et les organismes communautaires, explique celui qui se décrit comme une «bête politique». «Pour connaître la réalité locale et pour s’assurer que j’ai leur confiance.»

«Le lieu de résidence, je ne le vois pas comme un avantage ou un inconvénient dans une campagne électorale. Je vois plutôt l’implication des candidates et des candidats comme étant un facteur de changement», conclut l’attaché politique du député de Blainville, Mario Laframboise.

Résultats électoraux dans Saint-Henri–Sainte-Anne aux élections générales d’octobre 2022



Dominique Anglade, Parti libéral du Québec: 36,15%



Guillaume Cliche-Rivard, Québec solidaire: 27,72%



Nicolas Huard-Isabelle, Coalition avenir Québec: 17,73%



Julie Daubois, Parti Québécois: 8,27%



Mischa White, Parti conservateur du Québec: 6,36%