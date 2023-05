Un marché nocturne vietnamien débarque à Montréal

Le marché vietnamien Chợ Đêm animera le Bassin Peel, à Griffintown, les soirées du 15 au 18 juin, de 17h à 22h. Des activités culturelles et des découvertes culinaires seront au menu.

Le prix d’entrée sera de 3 $ par personne. Les festivaliers pourront alors goûter à la cuisine de rue vietnamienne, dont les sandwichs bánh mì et les rouleaux, à travers 15 kiosques de nourritures.

Une dizaine de kiosques seront réservés pour les marchands et une dizaine d’autres pour des groupes culturels. Une quinzaine d’activités et de présentations culturelles sont aussi à prévoir, comme des performances d’artistes vietnamiens et de DJ.

L’Association des Vietnamiens Québécois (AVQ), qui organise l’événement, estime que 15 000 visiteurs se rendront sur les lieux lors des quatre jours du marché. L’événement dispose du soutien du député fédéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, et de la députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal.