Québec investit dans l’inclusion des personnes sur le spectre de l’autisme au travail

Différents organismes et programmes ayant pour but une meilleure inclusion des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) au travail bénéficieront d’une somme de 3,6 M$ de la part du gouvernement provincial.

Cet investissement servira à appuyer différents projets de sensibilisation et de formation des employeurs sur l’employabilité des personnes avec un TSA, mais aussi des programmes de formation et de renforcement de l’estime de soi des personnes autistes. Un investissement qui vise à donner à ces personnes «tous les outils pour se réaliser par l’intermédiaire d’un emploi», explique la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, dans un communiqué de presse.

La ministre s’est également réjouie qu’il s’agisse de projets qui auront un réel impact dans la vie des gens. Parmi les 3,6 M$, 1,2 M$ seront investis dans un total de dix projets, dont trois dans la région de Montréal. La députée caquiste d’Anjou–Louis-Riel, Karine Boivin Roy, a qualifié cette annonce de «bonne nouvelle pour la population de la région de Montréal».

De plus, l’organisme montréalais Autisme sans limites, situé dans la Petite-Bourgogne, reçoit un financement de 140 000 $. Cette somme sera utilisée par cette association pour sensibiliser les employeurs montréalais à la réalité de l’emploi pour les personnes avec un TSA. De plus, Autisme sans limites déploiera, grâce à l’argent touché, un programme de soutien dans la recherche et le maintien d’un emploi pour les adultes autistes.