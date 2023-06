Ces bibliothèques de Montréal vous prêtent des télescopes gratuitement

Les Montréalais qui souhaitent percer les mystères de l’espace et poser leurs yeux sur les astres seront ravis d’apprendre qu’il est possible, cet été, d’emprunter des télescopes dans deux bibliothèques de la ville.

Il s’agit d’une initiative inédite dans la métropole, réalisée en partenariat avec la Fédération d’astronomes amateurs du Québec.

Les précieux appareils – six StarBlast 4.5 d’Orion – peuvent être obtenus dans les bibliothèques Marie-Uguay et Saint-Henri, pour une durée de trois semaines non renouvelable. Pour aiguiller les curieux dans leur quête spatiale, les télescopes seront prêtés avec un manuel d’instruction, un planisphère, un livre d’introduction à l’astronomie et une carte lunaire, détaille la Ville.

En toutes circonstances, une règle d’or est à retenir: ne jamais regarder le soleil!

Des autocollants apposés sur ces loupes célestes ne manquent d’ailleurs pas de le rappeler.

Il est possible de réserver un télescope en téléphonant ou en se présentant directement aux comptoirs des établissements. Seuls les adultes de 18 ans et plus pourront louer ces objets sophistiqués qui permettent de scruter Cassiopée.