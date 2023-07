Le REM fait trop de bruit et des correctifs seront mis en place

Alors que les résidents des quartiers voisins du REM sont nombreux à se plaindre du bruit engendré par le métro léger lors de son passage, le PDG de la CDPQ, promotrice du projet, admet que le bruit est trop élevé. La CDPQ corrigera le tir avec des mesures antibruit a-t-il annoncé, dans une entrevue à La Presse.

Ce sont des équipes dépêchées par la CDPQ qui se sont rendu compte que le bruit excèderait les niveaux autorisés dans certains secteurs. Les normes sur la pollution sonore dépendent du bruit ambiant de chaque quartier. Le seuil prévu est ainsi excédé, car l’environnement sonore de certains quartiers a changé, explique le PDG de la CDPQ, Jean-Marc Arbaud.

De nombreuses habitations se sont ajoutées à Griffintown et la construction du Réseau express vélo (REV) sur la rue Peel a enlevé une voie de circulation, et donc du bruit. Face à la situation et à la mobilisation citoyenne, la CDPQ installera des murs antibruit ainsi que des «absorbeurs dynamiques». Ces derniers sont des pièces qui seront mises sur les rails pour absorber la vibration. La CPDQ en a déjà précommandé pour toute la distance de L’Île-des-Sœurs au centre-ville.

En plus de ces mesures, les rails du REM seront lissés pour réduire le crissement du train. Aucun échéancier n’a été donné, mais M. Arbaud a assuré à La Presse que le REM serait en service dans les temps.