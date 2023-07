Montréal achète un immeuble à logements pour le protéger

Le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques et maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais. / Josie Desmarais/Archives Métro

Un immeuble de deux étages comptant sept chambres déjà occupées par des locataires a été acquis par la Ville de Montréal dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Cette maison de chambres de la rue du Centre a été achetée par la Ville par l’entremise de son droit de préemption au coût de 1 385 000 $, un prix qui correspond à sa valeur marchande, a indiqué le cabinet de la mairesse dans un communiqué de presse. Cette propriété «sera par la suite cédée à un organisme à but non lucratif (OBNL) ou à la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM)». La société «se chargera de l’administrer dès la prise de possession par la Ville».

Dans une entrevue précédemment accordée à Métro, le maire du Sud-Ouest et responsable de la stratégie immobilière au comité exécutif de la Ville Benoit Dorais a mentionné que Montréal désirait accroître sa réserve foncière pour protéger les logements contre la spéculation immobilière.

Cent immeubles sont assujettis au droit de préemption à Montréal. Parmi ceux-ci, cinq ont été achetés par la Ville par l’exercice de ce pouvoir depuis 2022.

La protection de l’abordabilité des maisons de chambre sur l’île est motivée par le fait qu’ils «représentent souvent le dernier rempart avant l’itinérance», a souligné responsable de l’inclusion sociale au comité exécutif, Josefina Blanco.

Davantage de conciergeries de plusieurs dizaines de logements pourraient aussi progressivement intégrer ce parc locatif protégé contre les intérêts privés. Un récent exemple est le Manoir Lafontaine, un immeuble de 93 logements acquis par l’organisme à but non lucratif Interloge, notamment grâce à une contribution de 5,6 M$ de la Ville de Montréal, 15, 4M$ du Mouvement Desjardins et 16,8 M$ du gouvernement du Québec.