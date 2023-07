Le Sud-Ouest, pour le patrimoine, le commerce et les promenades

Que vous soyez un habitant du Sud-Ouest de longue date ou un nouvel arrivant, toute occasion est bonne pour (re)découvrir l’arrondissement. Façonné par son histoire industrielle, Le Sud-Ouest réserve de nombreuses surprises, avec son patrimoine architectural et ses commerces – noyaux centraux de toute vie de quartier – ou avec le canal Lachine, lieu de rendez-vous pour les promenades et soirées de fête estivales.

Situé entre le centre-ville, Westmount, Verdun et Lachine, Le Sud-Ouest est traversé par le canal Lachine et bordé par le fleuve Saint-Laurent. Sa proximité avec l’eau a fait du Sud-Ouest un centre important de la vie industrielle au courant du 19e siècle. Un passé qui continue de transparaître dans ses immeubles et vestiges architecturaux. Le Sud-Ouest est également traversé par le chemin de fer, qui le relie au reste du Canada.

En 2016, la population du Sud-Ouest se composait de plus de 78 000 habitants, donnée qui semble avoir augmenté selon les premiers chiffres du recensement de 2021, notamment dans le quartier de Griffintown. Si vous tendez bien l’oreille, vous pourrez vous délecter de l’écoute de différentes langues, puisque plus de 60% de la population est bilingue (anglais et en français), et plus de 10 000 habitants parlent une autre langue, comme l’espagnol, le bengali, l’arabe ou l’italien.

Si vous aimez l’effervescence d’un quartier qui bouge, Griffintown est fait pour vous. Vous découvrirez des commerces locaux au cœur d’un quartier dont l’héritage irlandais et le passé ouvrier sont encore bien vivants.

Amoureux du jazz? Bienvenue dans la Petite-Bourgogne, qui a accueilli dans les années 1920 les plus grands musiciens de Montréal. Aujourd’hui, le quartier résonne encore de leur musique, avec la présence de plusieurs murales en leur hommage.

En quête d’un peu de fraîcheur et de nature? Une petite marche le long du canal Lachine s’impose. Vous y découvrirez alors quelques vestiges du passé industriel de la ville, avec ses imposantes usines abandonnées qui sauront émerveiller vos pupilles.

Et tant qu’à se pencher sur l’architecture du Sud-Ouest, direction Saint-Henri et ses maisons qui vibrent encore de l’histoire du quartier. C’est aussi dans ce quartier que vous pourrez aller faire quelques emplettes au marché Atwater, avant de déguster une crème glacée, tranquillement installé au bord du canal.

Enfin, si vous souhaitez vous diriger vers des quartiers plus calmes, il suffit de traverser le canal en direction de Pointe-Saint-Charles, Côte-Saint-Paul et Ville-Émard. Le premier vous surprendra par ses commerces locaux sur la rue du Centre, mais surtout ses bâtisses du 19e siècle, tandis que les deux autres vous séduiront avec des édifices religieux et institutionnels historiques, et même la présence d’un théâtre dans une église.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.