Sud-Ouest: voici les projets lauréats du premier budget participatif

Lors d’un premier budget participatif, la population de l’arrondissement du Sud-Ouest a voté pour deux projets de verdissement qui favorisent la biodiversité. Près de 770 citoyens se sont prononcés sur ces projets qui bénéficieront d’un budget global de 200 000$.

Un de ces projets, nommé Se cultiver et cultiver les murs, permettra la végétalisation des murs de plusieurs bâtiments municipaux de différents quartiers. Un budget de 115 000$ est alloué à ce projet, qui a récolté 385 votes.

Le second projet qui a été adopté par les citoyens, appelé Microforêt vivante, en a recueilli 272. C’est 75 000$ qui seront versés pour «bonifier le mobilier urbain» ainsi que le verdissement du parc Frank-Selke-Gagnon. On parle ici de la plantation d’une microforêt composée d’une dizaine d’arbres et de plantes indigènes.

L’objectif serait notamment de contribuer à la lutte aux effets d’îlots de chaleurs, mais aussi de favoriser la biodiversité et le verdissement.

En lien avec l’adoption de ces projets par les citoyens, le maire de l’Arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, se dit «ravi de constater que la communauté a contribué en si grand nombre» et applaudit le partage de leur expertise du milieu avec les élus. «Cet apport est essentiel à la réussite de notre transition vers un modèle économique et social plus respectueux de notre environnement», souligne-t-il.

La somme résiduelle de 10 000$ restante à la suite des dépenses initialement prévues servira à bonifier les projets si nécessaire et à absorber d’éventuels ajustements de coûts causés par de possibles augmentations de coûts des matériaux ou des salaires de la main-d’œuvre.

Ces projets pourront aller de l’avant d’ici 2025.