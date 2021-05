Le pont de l’Île-aux-Tourtes est fermé d’urgence

Le pont de l’Île-aux-Tourtes a été fermé d’urgence par le ministère des Transports du Québec en raison d’une problématique de sécurité détectée lors d’une inspection. Des mesures d’atténuation seront annoncées sous peu alors que des équipes de Transports Québec sont présentement sur place.

Le ministère n’a pas encore dévoilé l’ampleur des dommages découverts sur la structure ni la durée de l’interdiction de circuler. Une deuxième voie sur trois avait été fermée en direction ouest le 13 mai en raison de nouveaux dommages observés lors des travaux de maintien qui sont en cours depuis 2016.

Ceux-ci devaient s’effectuer jusqu’en 2025 afin de permettre au lien en fin de vie utile de demeurer accessible le temps qu’un nouveau pont soit mis en place. Aucune date n’a encore été avancée pour le début de sa construction.

Circulation

L’autoroute 20 relie également l’ouest de l’île de Montréal à Vaudreuil-Dorion via le pont Galipeault, mais la présence de multiples feux de circulation sur l’île Perrot ainsi qu’à Vaudreuil-Dorion laisse présager une importante congestion.

Joint par téléphone, le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, était en mode solution afin d’accommoder les 87 000 véhicules qui empruntent le pont de l’île-aux-Tourtes chaque jour.

«Si on avait une voie de déviation sur la 20, ça causerait beaucoup moins de problèmes, soutient-il. Mais on peut crier, on peut chialer, on peut critiquer, ça ne changera rien du fait que s’ils ferment ça, il faut trouver des alternatives pour nos citoyens.»

M. Pilon avance déjà quelques pistes de solution. «Si la 40 ferme au complet, il va falloir que les gens qui arrivent de l’ouest passent par l’autoroute 30 et faire des publicités pour que les gens prennent le train, parce que même l’autobus, ça va être nul, explique-t-il. Et surtout sur la 20, ça va prendre quelqu’un à chaque lumière qui va synchroniser et s’assurer que ça roule.»

Il envisage d’annoncer des mesures d’urgence dans sa municipalité si la fermeture devait s’échelonner sur plusieurs jours.

D’autres détails suivront.