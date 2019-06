Une programmation diversifiée pour le Festival international de Jazz de Verdun

La programmation du Festival international de Jazz de Montréal, qui se déroulera à la fois à Verdun et dans le Quartier des spectacles cette année, est maintenant dévoilée. Les rues Wellington et Galt seront animées par une multitude d’artistes et les adresses gourmandes de l’arrondissement seront mises de l’avant pour accueillir les quelques deux millions de visiteurs qui assistent aux festivités depuis maintenant 40 ans.

Dans le cadre de ce projet pilote, qui a pour but de faire découvrir les richesses culturelles des autres quartiers de la métropole, des spectacles gratuits à ciel ouvert seront présentés aux Verdunois tous les jours de 16h30 à 23h, du 27 juin au 6 juillet.

La grande dame du jazz originaire de Verdun, Susie Arioli, marquera le début de l’événement en offrant une prestation sur la scène Loto-Québec, un des trois aménagements extérieurs. Elle reviendra dans son quartier natal pour performer ses propres compositions, mais également des classiques du grand répertoire américain de la chanson.

L’arrondissement sera aussi représenté par le groupe Clay & Friends, qui profitera du festival pour présenter son nouvel EP La Musica Popular de Verdun à sa communauté.

Si plusieurs autres grands du jazz seront de la partie, dont la célèbre pianiste nommée Révélation Radio-Canada 2018-2019, Gentiane MG, et le quintette Streetnix dirigé par la saxophoniste Jennifer Bell, le festival mettra également de l’avant d’autres styles musicaux.

Les spectateurs pourront notamment y écouter du reggae avec la prestation des DJ montréalais Marcus et Wallace, ou encore du gospel, avec la performance du Jireh Gospel Choir.

Commerces locaux

Les festivaliers pourront également en profiter pour découvrir les commerces du coin. «Les restaurateurs de Wellington ont été sollicités avant les partenaires habituels du Festival pour avoir des stands dans la rue», souligne Billy Walsh, le directeur général de la SDC – Promenade Wellington, qui se réjouit de la tenue de l’événement.

Les restaurants Honi Honi et Villa Wellington ont sauté sur l’occasion et seront situés à des endroits stratégiques pour satisfaire les papilles des visiteurs. Les bars qui ont l’habitude de proposer des spectacles de jazz dans leur établissement, comme le Palco et le Social, agrémenteront quant à eux à la programmation du Festival.

La tenue de cet événement culturel entraînera la fermeture de la rue Wellington, entre De l’Église et Gordon, et de la rue Galt, entre de Verdun et LaSalle, du 22 juin au 11 juillet.

L’administration verdunoise avait répondu l’an dernier à un appel d’intérêts aux côtés de 14 arrondissements. Les organisateurs du festival ont arrêté leur choix sur Verdun pour son dynamisme, sa population et ses commerçants.