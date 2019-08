Coup d’envoi du projet Origine

La construction du projet de 64 unités d’habitation durable à l’angle du boulevard LaSalle et de la rue de l’Église, à Verdun, a débuté la semaine dernière. Origine avait fait l’objet d’une consultation citoyenne en juillet 2017 avec quelque 120 participants, une première dans l’arrondissement.

Le promoteur immobilier et président de District Atwater, Alexandre Forgues, a initié ce projet dans le but de contribuer à verdir l’arrondissement et lutter contre les îlots de chaleur.

Les surfaces recouvertes d’arbres et de végétation grimpante, le choix des matériaux et le revêtement pâle sont une priorité. L’édifice intégrant aussi des inspirations LEED et TOD (Transport Oriented Development), se démarque par un léger décalage d’un niveau à l’autre qui crée de vastes terrasses extérieures.

«On voulait une belle signature par rapport à l’histoire de Verdun. C’est pour cela que le projet s’appelle Origine. Ça vient s’harmoniser avec l’Hôpital de Verdun», souligne le maire Jean-François Parenteau.

Des condos ainsi que des maisons de ville sur deux niveaux seront disponibles. Le rez-de-chaussée sera réservé à de la location commerciale. Parmi les quelque 1300 mètres carrés disponibles, le franchiseur du restaurant déjeuner L’Oeufrier, Gilles Lamoureux, a déjà réservé son espace.