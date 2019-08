Dynamiser la Well

Les vendredis d’été à Verdun sont animés par des soirées salsa gratuites en face de chez Crèmes Boboule. C’est le cinquième été que le propriétaire, Stéphane Lecours, fait vibrer la rue Wellington, fermée entre les 1ère et 2e Avenues pour l’occasion.

Lorsqu’il a repris la crèmerie il y a sept ans, il a voulu trouver un moyen de se faire connaître et partager sa passion pour la danse latine. «Je voulais continuer à danser et je me suis dit ‘pourquoi pas amener la danse chez nous’», explique M. Lecours.

L’homme d’affaires a donc fait une demande à l’arrondissement et quelques semaines plus tard, il a obtenu des fonds pour organiser ses évènements. Un franc succès depuis ses débuts.

«Il y a une hausse de l’achalandage chaque année. Jusqu’à 350 personnes viennent à notre évènement», précise M. Lecours.

Un cours pour apprendre et pratiquer la salsa débute à 19h et se poursuit jusqu’à la tombée de la nuit. Un DJ anime ensuite le reste de la soirée avec des rythmes salsa, kizomba et bachata. Amateurs et curieux pourront passer le 16 août pour le dernier tour de piste de la saison.