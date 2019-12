Les Mères Noël donnent à nouveau dans le Grand Sud-Ouest

Les Mères Noël se rassemblent encore une fois cette année pour distribuer des cadeaux aux enfants de familles plus démunies du Grand Sud-Ouest. Pour cette quatrième édition, 456 jeunes se sont inscrits dans l’espoir d’obtenir un présent qui égayera leur temps des Fêtes.

Le groupe de mamans a pour l’instant 300 donateurs. «C’est toujours un peu stressant pour nous quand on a tous les enfants qu’on veut jumeler. On leur a un peu garanti un cadeau après tout», explique l’une des organisatrices et résidente de Verdun, Hélène Lefebvre, qui précise qu’il n’est jamais arrivé qu’un enfant ne reçoive pas son cadeau.

Le projet des Mères Noël regroupe principalement des femmes, mais aussi des hommes, qui sont jumelés à un enfant âgé entre 0 et 14 ans inscrit de manière anonyme sur leur site internet. Chacun débourse de leur poche entre 20$ et 30$ pour l’achat des cadeaux, selon une liste suggérant des idées ou les intérêts de l’enfant.

«Quand on a parti [l’initiative], on s’est dit que ça serait merveilleux si tout le monde qui pouvait se permettre d’acheter un cadeau de plus puisse l’offrir à un enfant», se rappelle l’une des fondatrices, Amélie Tremblay.

Moments touchants

Les Mères Noël font ensuite la livraison des cadeaux qui sont de beaux moments, témoignent Mme Tremblay et Mme Lefebvre.

«Tu vois des parents qui pleurent parce qu’ils sont contents de nous voir ou des enfants qui nous attendent la face collée dans la fenêtre», décrit Hélène Lefebvre.

D’autre part, la livraison fait en sorte qu’il est moins gênant pour les parents d’aller demander de l’aide à des organismes pour l’achat de cadeaux, selon Mme Tremblay.

Avant cette année, les gens venaient déposer les cadeaux dans des bacs devant les maisons des instigatrices. Il y a maintenant quatre points de chute pour déposer les présents: la librairie de Verdun, la librairie Livresse à Saint-Henri, le Café Central à Ville-Émard et le Glup à Lachine. Les gens ont jusqu’au 12 décembre pour déposer leur présent dans l’un de ces endroits.

L’organisme a aussi fait un projet parallèle avec La P’tite maison de Saint-Pierre à Lachine. Près de 40 cadeaux ont été donner par les Mères Noël et leur surplus des années passées ont été distribué au Dawson Boys & Girls Club.

Les cinq organisatrices, Valérie Cosette, Jenefer Aubertin, Élodie Masbernard, Amélie Tremblay et Hélène Lefebvre distribueront les cadeaux les 21 et 22 décembre.

L’objectif à long terme des Mères Noël serait de trouver une bonne méthode de gestion et l’a partagée dans d’autres arrondissements.

Pour plus d’infos: meresnoel.com/donner