Plus de 20 km pour du transport actif à l’arrondissement de Verdun

Pour la saison estivale, des rues seront aménagées pour les des piétons, cyclistes et les commerçants à Verdun. Plusieurs rues seront donc inaccessibles pour les automobilistes, en plus d’y avoir de nouvelles vélorues et des tronçons familiales.

L’arrondissement déploiera dès le 6 juin des mesures visant à donner davantage d’espaces aux commerçants sur les voies publiques, sécuriser les déplacements actifs et favoriser la distanciation physique. Cela fait partie du circuit de Voies actives sécuritaires de la Ville.

À L’Île-des-Sœurs, une partie du chemin de la Pointe-Nord deviendra accessible uniquement aux piétons.

Sur la terre ferme, cinq vélorues, c’est-à-dire des voies où la priorité est donnée aux cyclistes, seront mises en place. La 4e et la 5e Avenue en bénéficieront ainsi que le boulevard LaSalle, la rue Évangéline et la rue Hickson.

Les résidents pourront aussi marcher librement sur la rue Wellington entre le boulevard LaSalle et la 4e avenue. La piétonnisation sera en vigueur jusqu’à l’automne et les automobilistes pourront utiliser le stationnement Éthel.

«Ces différents aménagements pourront être ajustés au besoin, selon les directives de la Direction régionale de la santé publique et les réalités du terrain», a fait savoir le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, par voie de communiqué.

Critiques

Bien que plusieurs boutiques de la rue Wellington soient favorables au projet, il essuie certaines critiques.

«Les gens qui viennent chez moi ont besoin de leur voiture, témoigne la copropriétaire du RONA Quincaillerie de la Promenade, Élizabateh Ifrah. Sinon, ils peuvent acheter seulement ce qu’ils peuvent tenir dans leur bras ou mettre dans leur vélo.»

Elle croit que le projet sera bénéfique surtout pour les restos et estime que sa quincaillerie perdra de 20% à 30% de profit si aucun changement n’est apporté à l’initiative.

Mme Ifrah suggère que la rue Wellington devienne piétonne jusqu’à l’axe De L’Église. Ainsi, le projet pourrait toujours avoir lieu et ses clients pourraient continuer d’utiliser leur voiture pour transporter leurs achats, qui peuvent peser plusieurs kilos.

Famille

Certaines rues accepteront désormais uniquement la circulation locale et les livraisons. Elles auront davantage de signalisation. Ces voies, appelées «rues familiales», ont pour but d’assurer la sécurité des déplacements piétons et d’offrir des espaces de jeu aux enfants du quartier.

D’ailleurs, des panneaux de signalisation invitant à ralentir et informant de la présence d’une zone pour les jeux libres, seront installés de façon permanente dans certains secteurs, majoritairement à L’Île-des-Soeurs.

Cela découle de l’adoption en avril d’une modification réglementaire permettant le jeu libre dans les rues. Toutes les rues sélectionnées comptent peu de circulation automobile.

Les résidents qui souhaitent voir le jeu libre autorisé dans d’autres rues que celles visées lors de la première phase du projet peuvent en faire la demande en téléphonant au 311.

