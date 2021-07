Un «pump track» verra le jour à L’Île-des-Soeurs

Un pump track, un type d’équipement multifonction qui forme une boucle et qui peut accueillir les gens qui font du skate, du vélo et de la trottinette, sera installé au parc Adrien-D.-Archambault, à L’Île-des-Sœurs.

La Ville de Montréal a annoncé que ce projet d’équipement est retenu au Programme des installations sportives extérieures (PISE). Lancé en 2019, le PISE vise à développer et à améliorer les équipements sportifs de la métropole en soutenant des initiatives des arrondissements.

En tout, 24 projets de 17 arrondissements se partagent donc l’enveloppe de 25 M$ pour la réfection, la mise aux normes et le développement d’installations sportives extérieures.

La ville-centre appuie les projets du PISE à hauteur de 80% des investissements estimés pour chaque projet. Pour le pump track à L’Île-des-Sœurs, l’aide financière de la Ville est évaluée à 628 000$.

Le parc Adrien-D.-Archambault est situé sur le boulevard de la Forêt à L’Île-des-Sœurs. Il possède actuellement une piste cyclable qui longe le parc ainsi que deux terrains de soccer.

Bien qu’on ne sache pas encore où exactement sera situé le futur équipement, le conseiller d’arrondissement Sterling Downey estime que l’espace boisé en face des jardins communautaires serait un endroit propice à cet équipement. «Ça prend un espace assez grand pour faire un pump track. C’est un parcours où il est possible de se promener dans un endroit naturalisé», explique M. Downey.

Installer un pump track ne demande pas de décontaminer le sol ou de faire des travaux d’excavation, contrairement à l’aménagement d’un skatepark. Les travaux pourraient s’effectuer rapidement. Sans date précise, les résidents de L’Île-des-Sœurs pourront sûrement profiter de l’installation à l’automne 2022 ou à l’été 2023.

«Ce genre d’infrastructure devient un lieu d’échanges dans la communauté. C’est un lieu de vie important pour que les jeunes vivent des expériences». -Sterling Downey

Rampe

Actuellement, la rampe de skate qui a été installée à L’Île-des-Sœurs cette année se trouve dans le parc de La Fontaine. Puisque la rampe est mobile et donc facilement déplaçable, elle pourrait se retrouver au parc Adrien-D.- Archambault si nécessaire. Ceci dans le but de rapporter les installations à un endroit central.

Il est aussi possible que la rampe reste où elle se trouve nonobstant l’aménagement du pump track dans un autre parc. Cela favoriserait différents emplacements possédant des équipements. «Ce sont les citoyens qui décideront», affirme M. Downey.

L’Île-des-Sœurs a un besoin criant d’équipement collectif. Le besoin pour une troisième école à L’Île montre qu’il y a de plus en plus de familles sur le territoire, souligne M. Downey. Le parcours asphalté répond aux besoins des enfants et des adolescents, mais aussi des plus vieux comme le conseiller qui aiment s’aventurer sur leur planche à roulettes.

«Le pump track et la rampe sont un début pour démontrer qu’on est conscient du manque d’investissement à L’Île et l’on tente de répondre aux besoins d’infrastructure, mentionne M. Downey. Grâce au PISE, nous sommes capable de faire de plus grands projets comme le pump track».