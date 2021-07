Le projet du stationnement Ethel va de l’avant

Plus de 4 M$ seront investis au cours des deux prochaines années dans le stationnement Ethel. Ce montant servira à rénover le bâtiment du stationnement étagé pour qu’il soit mis aux normes.

Le projet du stationnement Ethel est de marier l’agriculture urbaine, le verdissement et l’art afin de transformer cette structure partiellement abandonnée en une place publique.

«Le projet a le potentiel de devenir une référence en termes de requalification urbaine intégrée, de développement durable et de vitalité communautaire», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Elle a aussi laissé savoir qu’elle aimerait avoir un «projet pérenne» sur ce stationnement.

Pour l’instant, la Ville de Montréal, propriétaire de ce bâtiment, prêtera gratuitement les deux derniers étages du stationnement à la Société de développement commercial (SDC) Wellington pour réaliser leur vision.

En début d’année, la SDC était inquiète de perdre un montant de 350 000$ recueilli auprès de partenaires, si la Ville ne montrait pas un engagement clair d’investir dans le stationnement. Par l’annonce de l’investissement de la ville-centre, cette somme est désormais sécurisée pour le projet.

Les besoins en stationnement sont importants dans ce secteur. «Avec la piétonnisation en 2020, on a vu qu’on avait besoin de stationnements hors rues pour les voitures. Avec sa proximité avec la Plage et l’Auditorium, […] le stationnement Ethel nous sert [à répondre aux besoins]», a souligné la conseillère d’arrondissement et candidate à la mairie de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

En revitalisant le stationnement, ce dernier qui était peu utilisé sera mis en valeur pour les automobilistes. La Ville de Montréal aura donc un retour monétaire sur son investissement sur les frais de stationnement.

«On souhaite aussi dans une prochaine phase de développement que le stationnement soit positionné comme un hub de mobilité durable», ajoute M. Walsh.

Événements sur le toit

À terme, le stationnement sera mieux aménagé pour la tenue d’événements avec l’ajout d’éclairage et une meilleure alimentation en électricité. D’autres travaux sur la structure sont prévus au cours des deux prochaines années.

«Dans notre cour revient aussi la responsabilité d’installer un accès qui va permettre une sortie d’urgence et l’accessibilité au toit de façon plus importante pour garantir une plus grande capacité», souligne le directeur de la SDC Wellington, Billy Walsh. Un escalier qui relie la rue Wellington et le dernier étage du stationnement devrait voir le jour, idéalement en 2022.

Deux Verdunoises sont particulièrement impliquées dans le développement du projet du stationnement Ethel. Depuis 2019, Céline-Audrey Beauregard et Ariane Perras élaborent cette idée d’une nouvelle vocation du stationnement afin que ce lieu réponde aux besoins de la communauté.

Depuis une dizaine d’années, les citoyens peuvent assister à différentes activités sur le toit comme des cours de yoga, des soirées dansantes et des projections cinéma en plein air.

La programmation de cet été sera toutefois minimaliste, a fait savoir M. Walsh. Il a espoir que le contexte sanitaire permettra des événements de plus grande envergure l’été prochain.

L’idée de la transformation du stationnement est de continuer cette vocation événementielle, mais aussi de réaménager l’espace pour que la population puisse l’utiliser librement. Par exemple pour se réunir entre amis ou encore y pique-niqué en famille.

D’autre part, le projet du stationnement fait partie d’une vision pour repenser les artères commerciales, indique le directeur de la SDC Wellington. Elles ne doivent plus être seulement transactionnelles, mais avoir aussi des fonctions sociales et culturelles.

«C’est le soutien qu’on attendait pour être capable de passer à la phase deux du projet, c’est-à-dire le financement d’une esplanade sur 21 000 pieds carrés de béton qui donne une vue imprenable sur Montréal.» Billy Walsh