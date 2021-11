Deuxième édition de l’Encan virtuel du Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) propose pour la seconde année consécutive un Encan virtuel, afin de récolter de l’argent pour continuer à se financer. Du 4 au 11 novembre, les amateurs d’art sont invités à proposer des mises pour 70 lots, qui peuvent prendre la forme d’œuvres d’art ou la participation à des événements spéciaux.

La conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain, Eunice Bélidor, a sélectionné pour ce nouvel Encan plusieurs artistes dont les œuvres seront proposées à la vente. Parmi eux, on retrouve par exemple une sérigraphie de l’artiste Caroline Monnet, une photographie de l’Antarctique Jessica Houston, plusieurs images de la série photographique Attente, de Jennifer Alleyn.

Mais en plus de mettre en vente des œuvres d’art contemporaines, le musée propose des activités exclusives. Pour une mise à prix de 10 000 $, il sera possible pour deux personnes de passer une nuit au musée et de profiter d’un repas gastronomique. Plusieurs dégustations gastronomiques sont aussi proposées dans l’enceinte de l’établissement. Des visites privées dans des expositions du MBAM font également partie des lots.

À l’extérieur du musée, des visites d’ateliers d’artistes sont proposées à la vente. Pour les amateurs de mode, des bijoux et vêtements de créateurs apparaissent dans le catalogue.

Enfin, le musée propose de parrainer une activité éducative pour une classe du primaire et du secondaire, et pour une visite guidée destinée aux élèves du secondaire. L’argent récolté reviendra en totalité au musée, afin qu’il puisse continuer sa mission artistique et sociale.