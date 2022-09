La Nuit des sans-abris reçoit un appui financier de la Ville

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) recevra une aide financière de 25 000$ de la Ville de Montréal pour l’organisation de la Nuit des sans-abris, qui aura lieu le 21 octobre. Le comité exécutif de la Ville a entériné le tout lors de sa séance du 14 septembre.

Se déroulant une fois par année, la Nuit des sans-abris aura lieu sur la place Émilie-Gamelin. À cette occasion, la Ville de Montréal a souhaité contribuer à l’événement en finançant le RAPSIM, par l’intermédiaire du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS).

Affiche de la 33ème édition de la Nuit des sans-abris

L’événement annuel, célébré à travers plus de 40 villes du Québec, réunira plus de 1000 personnes en solidarité avec les personnes en situation d’itinérance. Plusieurs activités de sensibilisation sur la précarité des sans-abris devraient avoir lieu pour déconstruire les préjugés à leur égard. Des itinérants seront présents pour échanger sur leur vécu. L’événement se veut un moyen de donner la parole à ceux qui vivent réellement l’itinérance et de mettre un visage sur leurs histoires.

La Ville de Montréal indique que sa participation s’inscrit dans la continuité de ses engagements envers son plan stratégique Montréal 2030 en matière d’inclusion, d’équité et d’accessibilité universelle.

Pour la Ville, la Nuit des sans-abris permettra « d’augmenter la participation citoyenne, de contribuer à une meilleure cohabitation et de créer un espace de mixité et de rencontres sociales entre les personnes les plus exclues et celles qui n’ont jamais été en contact avec cette réalité », peut-on lire dans le sommaire décisionnel.