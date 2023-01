Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger: une nouvelle phase de travaux

Une nouvelle phase de travaux dans les chantiers des tunnels Ville-Marie et Viger débutera le 12 février, alors que les ponts d’étagement du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain feront l’objet de réfections majeures, au moins jusqu’à l’été 2024. Les travaux viseront entre autres les fondations des ponts et le remplacement des poutres et des tabliers.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable confirme que les travaux débuteront avec le boulevard Saint-Laurent, alors que deux voies seront fermées sur la route 136 en direction ouest entre les rues Panet, Saint-Urbain et Saint-Denis, incluant le tunnel Viger, à partir de 22h le 12 février. Le lendemain, deux voies seront inaccessibles à la circulation sur la route 136 en direction est entre la sortie 4 (pont Victoria/boul. R.-Bourassa/rue de la Montagne), le secteur du boulevard Saint-Laurent et l’entrée du boulevard Robert-Bourassa. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à l’été 2024.

Par ailleurs, dès le 14 février à 22h, le pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent sera fermé entre l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine, fermeture entraînant des détours par les rues Saint-Urbain et Saint-Hubert de même que la fermeture de la voie de gauche sur l’avenue Viger.

Une séance d’information publique virtuelle aura lieu le mardi 7 février, à 19h, pour faire le point sur les travaux et présenter les prochaines interventions à venir quant à la réfection des ponts d’étagement du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Urbain.