Succès d’un projet d’hébergement pour femmes à risque d’itinérance

La Mission Old Brewery a souligné le succès de ses 12 studios dédiés exclusivement à des femmes en risque d’itinérance dans Ville-Marie lors d’une «inauguration» vendredi. Ces logements, dont plusieurs sont habités depuis leur ouverture en juillet 2022, sont situés à l’angle de l’avenue Lartigue et du boulevard Maisonneuve. Ils accueillent spécifiquement des femmes assez autonomes pour pouvoir se réinsérer socialement.

En plus d’un studio neuf et complètement meublé, une équipe d’intervenantes est présente sur place dans l’immeuble afin de mieux accompagner les locataires dans leur réinsertion sociale en les aidant à se trouver un emploi et un logement. Plusieurs en ont grandement bénéficié, dont Karina Gauthier, locataire d’un des studios depuis l’ouverture en juillet dernier.

«On est vraiment bien entourées ici, et ça fait du bien de me sentir chez moi et d’être considérée comme ça, raconte Karina Gauthier. J’aurais monté plus que trois étages tellement j’aime mon logement. On a une limite de deux ans pour rester dans le studio, et je prévois prendre les deux années complètes parce que je suis déjà sur une liste d’attente pour un logement subventionné. J’ai aussi pu me trouver un emploi chez le Sac à dos où je travaille 20 heures par semaine et grâce auquel je peux subvenir à mes propres besoins.»

«C’est un secteur difficile ici, affirme quant à lui le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes. Juste ce soir, il y aura 4000 personnes en situation d’itinérance desquels 20 à 25% seront des femmes. Le projet « Les Voisines de Lartigue » représente une solution pour des dames qui ont vécu beaucoup de misère et de problèmes de logements et de revenus et qui sont maintenant chez elles et bien entourées pour passer à une autre étape. Ça fonctionne, et on espère qu’il y aura davantage de projets et de logements du genre.»

Inauguration du bâtiment où se trouvent les 12 studios. James Hughes (à gauche) est accompagné notamment de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation au gouvernement du Québec, de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et de Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion et députée d’Hochelaga. Photo: David Beauchamp, Métro

À noter que le gouvernement du Québec, par l’entremise du Programme supplément au loyer (PSL), offre un soutien financier aux locataires afin que celles-ci ne dépensent jamais plus que 25% de leurs revenus pour le loyer, et ce depuis l’ouverture des studios. «Des projets comme « Les Voisines de Lartigue » sont des projets nécessaires pour la société, affirme la ministre responsable de l’Habitation au gouvernement du Québec, France-Élaine Duranceau. Notre contribution continuera donc sur 20 ans à la hauteur de 1,5M$ pour soutenir cette initiative et faire en sorte de continuer d’aider des femmes qui en ont besoin.»

Le logement comme solution

La crise du logement a été régulièrement mentionnée lors de la présentation des studios comme un facteur favorisant l’itinérance à Montréal et partout au Québec. Bien que ces douze unités représentent une solution efficace pour les locataires, les quelques élus présents sont d’avis que les besoins restent à combler.

«On demande à notre monde: faites un effort pour que les gens aient un toit selon leurs besoins et selon leurs moyens, soutient le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais. Les femmes, notamment autochtones, aînées et handicapées, ont besoin d’aide, et dans un contexte inflationniste et de pénurie de logements, l’annonce d’aujourd’hui rappelle qu’on n’a pas le choix de construire plus de logements sociaux et abordables.»

M. Dorais souligne que le logement est situé sur l’avenue Lartigue, une ruelle où se trouvent «plusieurs bijoux architecturaux», permettant ainsi de réhabiliter ce bâtiment en lui donnant une nouvelle signification, rappelant la mission de la Mission Old Brewery et la vocation des studios dédiés aux femmes.

L’avenue Lartigue où se trouve les studios inaugurés vendredi. Plusieurs autres bâtiments s’y trouvent. Photo: David Beauchamp, Métro

M. Hughes précise qu’à l’heure actuelle, 10 ou 11 logements sont occupés et qu’il vise remplir les dernières unités sous peu à l’aide d’une liste d’attente de femmes à risque. Il ajoute que plus de logements abordables et sociaux seront nécessaires pour régler le problème de l’itinérance qui en augmentation depuis plusieurs années.