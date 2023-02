Des travaux importants sont prévus à partir du 12 février, entraînant des fermetures de voies et des détours.

Début des travaux sur les viaducs de Saint-Laurent et Saint-Urbain

Les travaux ont commencé dans les tunnels Ville-Marie et Viger, lesquels feront l’objet de réfections majeures visant les ponts d’étagement.

Deux voies sont ainsi fermées depuis le 12 février sur la route 136 en direction ouest, soit une première entre la rue Panet et la rue Saint-Urbain (incluant le tunnel Viger) et une deuxième entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Urbain.

Les travaux sur le boulevard Saint-Laurent entraîneront la fermeture d’une voie sur la route 136 en direction est­, entre la sortie 4 – Pont Victoria/Boul. R.-Bourassa/Rue de la Montagne et le secteur du boulevard Saint-Laurent (incluant le tunnel Ville-Marie) et d’une deuxième voie en direction est entre l’entrée du boulevard Robert-Bourassa et le secteur du boulevard Saint-Laurent, dès 22h ce lundi 13 février.

Le pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent sera quant à lui fermé entre l’avenue Viger et la rue Saint-Antoine dès 22h ce mardi 14 février. Cette fermeture entraînera des détours par les rues Saint-Urbain en direction sud et Saint-Hubert en direction nord, de même que la fermeture de la voie de gauche sur l’avenue Viger, à la hauteur du boulevard Saint-Laurent.