Le défilé de la Saint-Patrick revient pour une 198e édition

Le 19 mars prochain aura lieu le 198e défilé de la Saint-Patrick au centre-ville de Montréal. Événement annuel depuis 1824, la célébration irlandaise est le plus ancien défilé du genre au Canada et la plus grande parade de Montréal.

Après un hiatus de deux ans en raison de la pandémie, le défilé de l’an passé avait été accueilli par une foule de 250 000 à 700 000 personnes sur Sainte-Catherine. Voitures, fanfares et musiciens avaient parcouru la rue pendant près de trois heures.

Si la première parade officielle date de 1824, la première célébration montréalaise de la Saint-Patrick date quant à elle de 1759, soit trois ans avant la première parade de New York. Les participants étaient à l’époque essentiellement des soldats irlandais de la garnison de Montréal.