L’UQAM souhaite contribuer à la relance du Quartier latin

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) souhaite mettre son expertise au service de la relance du Quartier latin, où est située l’université.

«À titre d’université francophone ancrée dans le Quartier latin depuis plus de 50 ans, l’UQAM réitère sa volonté de faire partie de la solution et met de l’avant sa capacité d’action dans les champs de compétences et d’expertises qui sont les siens», déclare le recteur intérimaire, Louis Baron.

Parmi ces champs de compétences et autres expertises, le recteur intérimaire mentionne la mobilisation de l’université par rapport aux enjeux humains, sociaux et sécuritaires qui touchent le quartier, notamment en ce qui a trait aux questions de cohabitation urbaine.

Il affirme aussi avoir rencontré à plusieurs reprises la Ville de Montréal en compagnie de différents élus et représentants du municipal et du provincial.

M. Baron affirme avoir eu, à la suite de ces rencontres, la confirmation «de la mise sur pied d’une stratégie d’action concertée, accompagnée de mesures concrètes, à court et à moyen terme, en matière de santé mentale, d’itinérance, de prévention de méfaits, de sécurité et d’aménagement urbain».

Ces actions ciblées s’inscrivent dans les préoccupations que l’université avait mises de l’avant au début de l’année en concertation avec d’autres acteurs.