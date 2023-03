Bâtiments non conformes: l’opposition tacle l’administration Plante

Le chef de l’opposition, Aref Salem, demande plus de «transparence» à la mairesse Valérie Plante et à son administration concernant les permis donnés pour transformer des bâtiments. Le chef d’Ensemble Montréal faisait référence à d’autres bâtiments non conformes possédés par l’avocat Emile-Haim Benamor, le propriétaire de l’édifice patrimonial de la place d’Youville qui a été ravagé par les flammes.

«Comment la ville peut signer des permis sans qu’elle s’assure qu’il y ait des chambres avec fenêtres, qu’il y ait un système de gicleurs, une deuxième sortie d’urgence. Ce sont des questions qu’on doit adresser à l’arrondissement [de Ville-Marie]. Malheureusement, jusqu’ici on n’a pas de réponse. Est-ce que c’est la norme? On ne sait pas si c’est un cas isolé ou non», assène-t-il.

On ne parle pas d’une petite rénovation à gauche, à droite. […] Lors qu’on signe un permis de transformation d’un bâtiment, le minimum qu’on puisse faire est de s’assurer d’avoir un système de sécurité en cas d’incendie Aref Salem, chef de l’opposition officielle à la Ville de Montréal

M. Benamor posséderait en effet une maison de chambres illégalement transformés en logements Airbnb, selon Le Devoir. Mais ces logements en question ne répondraient pas aux normes de sécurité incendie en vigueur.

L’opposition voit là un problème de transparence à la Ville de Montréal. «Il faut que [la mairesse] finisse par accepter fait que s’il y a un problème, qu’elle le dise aux gens et qu’on arrête de cacher les choses. […] L’arrondissement de Ville-Marie ne met pas en place les inspecteurs pour faire leur travail.»