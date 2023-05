La gare Lucien-L’Allier devra fermer temporairement

Les usagers des lignes de train exo 1, 2 et 4 devront descendre du train plus tôt dès avril 2024, en raison de fermeture de la gare Lucien-L’Allier, pour des rénovations, rapporte le Journal de Montréal.

Exo a lancé deux appels d’offres en lien avec le projet, au mois de mai. L’un pour les travaux, l’autre pour la surveillance du chantier. Ce n’est pas le hall de la gare qui est visé par cette opération, mais les quais qui ont besoin d’être modernisés. Dans le site du Conseil du trésor du Québec, on apprend qu’en plus de la rénovation totale des quais, des marquises et un système d’éclairage seront installés.

Actuellement, la gare dispose de quais à ciel ouvert. Les trains de banlieue à destination de Vaudreuil-Hudson, Candiac et Saint-Jérôme partent de cette gare. Les travaux interrompront donc la desserte de Lucien-L’Allier par les lignes qui y ont actuellement leur terminus dès avril 2024. À la mi-octobre 2024, la gare devrait réouvrir partiellement avant une réouverture complète en avril 2025, d’après les informations du Journal de Montréal.

La direction d’exo croit que les trajets des usagers seront rallongés d’uniquement cinq minutes en moyenne. La ligne exo2 Saint-Jérôme serait davantage raccourcie que les autres et les usagers seront donc invités à descendre aux gares De la Concorde et Parc, qui sont respectivement des correspondances avec la ligne orange et la ligne bleue du métro.

Pour les lignes exo1 Vaudreuil-Hudson et exo2 Candiac, dont le tracé ne passe pas par ces deux gares, le train aura pour terminus la gare Vendôme, située à quatre stations de métro sur la ligne orange de la gare Lucien-L’Allier.