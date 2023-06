Sécurité renforcée dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin

En plus des effectifs policiers déjà assignés à répondre aux appels dans le Village et à la place Émilie-Gamelin, le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a ajouté près de 40 ressources dédiées au secteur dans les dernières semaines. Entre le 6 mars et le 4 juin, 2 200 interventions, dont de nombreux référencements ou des accompagnements, ont été faites, assure la Ville de Montréal.

Ces actions sont issues de la cellule de crise mise en place en février par la Ville «pour renforcer la sécurité dans le secteur du Village et de la place Émilie-Gamelin, améliorer l’intervention auprès des plus vulnérables et soutenir la vitalité économique et culturelle de cet emplacement névralgique du centre-ville de Montréal». En effet, plusieurs personnes en situation d’itinérance vivent et se promènent dans ce secteur en particulier.

Plus de trois mois après sa création, la cellule composée notamment de la Ville, du SPVM, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) et de la Société de transport de Montréal (STM), fait le bilan de ses efforts pour renforcer la sécurité, accompagner les personnes vulnérables et améliorer la propreté.

«Afin de maintenir l’ordre et le sentiment de sécurité des usagers du métro, en collaboration avec la STM, la Section du métro du SPVM a procédé à la réorganisation de ses 132 ressources policières», indique-t-on par voie de communiqué. Cette réorganisation se traduit par une visibilité accrue des policiers et des constables spéciaux.

Accompagnement des personnes vulnérables

Pour accompagner les personnes vulnérables qui ont l’habitude de fréquenter le Village, le Quartier latin et les Jardins Gamelins, des intervenantes et des intervenants psychosociaux de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) ont été affectés à ces endroits.

En plus d’une équipe de nuit pour offrir un service 24/7 dans le secteur, un duo d’intervenants de 9h à 23h, 7 jours sur 7, aux Jardins Gamelin, et un duo piéton de 9h à 23h, 7 jours sur 7, dans le Village et le Quartier latin, ont été ajoutés.

Une ligne téléphonique dédiée aux riverains résidentiels et commerciaux est également accessible pour une demande d’intervention immédiate en lien avec des enjeux de cohabitation sociale. Des rencontres spécifiques avec les commerçants sont aussi en cours, assure la Ville.

Finalement, une tournée en porte-à-porte de l’ÉMMIS, accompagnée de la Brigade de Ville-Marie, est prévue dès le mois de juin.

La population et les propriétaires de commerces peuvent communiquer avec l’ÉMMIS pour une intervention immédiate, mais non urgente, lors de situations de conflit dans l’espace public, d’enjeux de cohabitation sociale ou pour une réponse sociale à des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque de l’être en écrivant à cette adresse emmis@montreal.ca.