Près de l’éviction, des citoyens s’adressent directement à Valérie Plante

Des sinistrés de l’incendie de la Chapelle Bon-Pasteur qui abritait de nombreux aînés risquent d’être évincés dès mercredi de la résidence étudiante Evo où ils sont relogés temporairement. Ils se sont adressés directement à la mairesse Valérie Plante lors de la période de questions, lors du conseil municipal.

Un incendie a éclaté le 25 mai dans La Chapelle Bon-Pasteur, nécessitant l’intervention du service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) pendant près de 40 heures et faisant de nombreux sinistrés.

«Je suis sinistré de la chapelle Bon-Pasteur, et je ne pensais pas dans mes rêves les plus fous de devoir venir ici, demander de l’aide, a expliqué un premier citoyen à la mairesse Plante. On nous avait promis qu’on pouvait demeurer à la résidence Evo pour au moins 60 jours, hébergé par la Ville de Montréal, et on vient de m’apprendre que demain je dois quitter les lieux, où je ne sais pas.»

«Ma question est la suivante: que pensez-vous faire pour nous aider à devoir demeurer à la résidence Evo pour nous aider à passer à travers cette épreuve ?» lui a lancé le citoyen.

La mairesse lui a alors répondu ne pas avoir les informations concernant ce «changement de directive», s’engageant par la suite à «élucider le pourquoi du comment» pour qu’il ne retrouve pas à la rue.

«Nous, à la Ville de Montréal et avec l’Office municipal d’habitation de Montréal, on s’est engagé à faire en sorte que tout le monde ait un toit le temps de trouver des solutions à plus long terme, lui a répondu Valérie Plante. C’est une tristesse à cause de ce monument historique remarquable, mais évidemment pour celles et ceux qui l’habitent, c’est une histoire d’horreur.»

Séjour temporaire

Dès leur arrivée à la résidence Evo, les aînés auraient reçu l’assurance de l’Office municipal de l’habitation de Montréal (OMHM) qu’ils pourraient y séjourner pendant 30 à 60 jours. Il y a quelques jours, ils auraient cependant reçu un avis leur demandant de quitter les lieux mercredi prochain.

«Honnêtement, il y a eu beaucoup d’angoisse, des gens qui n’ont pas beaucoup dormi, il y en a qui sont à l’aube de leurs 90 ans, je ne comprends pas», a indiqué la proche aidante d’un ainé menacé d’éviction lors du conseil municipal.

«Pourquoi l’Office municipal d’habitation de Montréal donne des préavis si serrés à des personnes âgées et démunies?», a-t-elle questionnée.

Une sinistrée de la résidence Aurélie-Cadotte, dont le siège se situait à la chapelle Bon-Pasteur, a par la suite pris la parole pour demander si elle et les autres résidents sinistrés pourront retourner dans leur «petit coin de paradis» une fois les rénovations effectuées.

«On est tous bouleversés bien sûr, on sait que ça va durer un certain temps jusqu’à ce que ce soit rénové, notre petit coin de paradis est parti en fumée comme ça, sans préavis, a-t-elle dit à l’audience. Si une fois que la bâtisse va être rénovée, est-ce que nous les résidents on va avoir le droit de revenir vivre dans cette bâtisse?»

Réaction directe

La mairesse Plante a quitté la salle du conseil directement après l’intervention du premier citoyen pour discuter avec lui. Le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais, a expliqué pour sa part être en contact avec la «COOP Sourire à la vie» d’où proviennent les sinistrés et l’OMHM.

M. Dorais assure vouloir «tirer ça au clair», expliquant que la directrice de l’OMHM était déjà en «alerte». Les deux élus ont par la suite regagné leur siège pour le reste de la séance.