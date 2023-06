Une stratégie pour l’avenir du Village

Un an après la tenue du Forum du Village et alors que le quartier est traversé par un sentiment d’insécurité grandissant, la mairesse Valérie Plante et son administration ont dévoilé ce jeudi leur stratégie pour faire revivre ce quartier en «déclin».

En plus des travaux de réaménagement qui viendront transformer la rue Sainte-Catherine qui le traverse, la stratégie pour le Village amène une trentaine d’actions visant à combler une «fracture» qui s’est installée dans l’est de l’artère commerciale. Au total, 7 M$ seront alloués à la réalisation de cette stratégie.

Le plan d’action élaboré en partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le gouvernement du Québec et les partenaires de la santé et des services sociaux vise tout d’abord à répondre aux enjeux de cohabitation sociale et de sécurité qui frappent le Village.

Ça prend un village pour éduquer un enfant et ça prend un village pour trouver des solutions. Fady Dagher, directeur du SPVM

Depuis plusieurs années, le quartier est marqué par une forte présence de personnes en situation d’itinérance, mais aussi de trafiquants de drogues faisant planer un sentiment d’insécurité chez les résidents et commerçants du secteur.

Face à une «complexité d’enjeux», la mairesse de Montréal a reconnu le besoin d’une «multiplicité de réponses» à poser, de concert avec l’ensemble des partenaires impliqués. Le SPVM a déjà renforcé sa présence sur le terrain avec l’ajout de 40 policiers dans le secteur, en plus d’une présence continue de l’équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS), qui agit auprès des populations marginalisées en amont des forces policières.

«On ne lâchera pas, on veut que ce soit sécuritaire et les efforts des derniers mois commencent à porter fruit, a soutenu la mairesse le 22 juin, au parc de l’Espoir. Il faut aussi avoir une vision d’avenir et je pense que c’est d’honorer tout le travail des résidents et autres qui sont investis.»

Ne laisser personne derrière

La stratégie prévoit notamment la mise en place d’un comptoir de services de première ligne en santé et services sociaux pour répondre aux enjeux de santé mentale qui touchent les populations marginalisées fréquentant le Village.

«J’ai envie qu’on soit un modèle pour trouver des solutions novatrices, des solutions humaines et respectueuses pour assurer cette cohabitation-là, a ajouté la mairesse. Le souhait de l’Arrondissement [Ville-Marie] et de la Ville de Montréal va toujours demeurer de ne laisser personne derrière.»

Le directeur du SPVM, Fady Dagher, a lui-même effectué une immersion en itinérance pendant une semaine, ce qui l’a amené à dormir dans des refuges et à échanger avec les personnes en situation d’itinérance. Selon lui, il faut faire attention à la stigmatisation des personnes en situation d’itinérance, qui ont elles aussi «leur rôle à jouer» dans la solution.

«Faisons attention de stigmatiser l’itinérance, faisons attention de ne pas stigmatiser cette population vulnérable. On ne connait pas l’histoire de chacun des itinérants, a déclaré Fady Dagher. Il faut faire preuve de retenue émotionnelle et d’une tenue intellectuelle de respect envers la dignité humaine.»

Redonner des couleurs au Village

Le conseiller de Ville pour le district Saint-Jacques, Robert Beaudry, a souligné l’importance de revitaliser le quartier tout au long de l’année, alors qu’il est au ralenti pendant la période hivernale. Pour ce faire, la stratégie pour le Village prévoit un «plan lumière quatre saisons» qui sera soutenu par une «réflexion sur l’hivernalité des lieux».

Il n’y a jamais eu autant de défis que maintenant dans le Village. Robert Beaudry, conseiller de Ville pour le district Saint-Jacques

Afin d’agir sur l’aspect identitaire du Village, le plan d’action prévoit la mise en place d’un projet immobilier communautaire pour les communautés LGBTQ2+, ainsi qu’une valorisation des projets d’affaire pour des initiatives culturelles, entrepreneuriales et communautaires venant des membres des communautés.

Encore de la patience demandée, déplore l’opposition

L’opposition officielle à l’hôtel de ville déplore des «années d’attente» des résidents et commerçants du quartier pour un plan qui va leur «redemander patience».

«Ç’a pris une grève de terrasse, ç’a pris des commerçants qui ont décidé de ne pas ouvrir leur terrasse pour faire bouger l’administration, faire sortir la mairesse dans son propre arrondissement», a déclaré jeudi le chef de l’opposition officielle, Aref Salem.

Rappelons qu’Ensemble Montréal avait proposé en février dernier un plan regroupant plusieurs actions pour répondre à la détresse des commerçants.

Cette semaine, plusieurs commerçants ont préféré garder leur terrasse fermée face à la montée du sentiment d’insécurité qu’ils et que leurs clients expérimentent dans le quartier chaque jour.

La porte-parole de Québec solidaire et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a salué le dévoilement de cette stratégie et a demandé à la CAQ d’agir davantage en matière de logement social et dans le soutien au secteur communautaire.

«Quand on vit une crise, l’important, c’est de travailler ensemble et que tout le monde soit mis à contribution! C’est pourquoi j’offre mon entière collaboration au déploiement de cette stratégie d’intervention collective, pour que le Village soit sécuritaire et accueillant pour tout le monde, a-t-elle déclaré. Je crois toutefois que la Ville de Montréal devra fournir des efforts considérables pour inclure les personnes marginalisées, qui doivent faire partie de l’équation.»

Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant, n’était pas présent à l’événement, alors que sa présence avait été confirmée. Son cabinet n’avait pas encore répondu aux questions de Métro au moment de la publication de cet article.