Un homme de 44 ans poignardé au centre-ville

Un homme de 44 ans a été blessé par arme blanche au haut et au bas du corps au centre-ville de Montréal dans la soirée de mardi. Il a été mené à l’hôpital et on ne craint actuellement plus pour sa vie.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel à 21h50 au sujet d’une bagarre entre deux individus sur la rue Saint-Antoine Ouest, à proximité de la rue Versailles.

Les deux hommes, qui sont sans domicile fixe, étaient sur place à l’arrivée des policiers. L’agresseur, qui a aussi 44 ans, a été arrêté sur les lieux.