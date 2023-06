Ces rues de Montréal seront fermées pour la fête du Canada

Ce samedi, au pays, les célébrations de la confédération iront bon train d’un océan à l’autre, y compris dans la métropole québécoise. Plusieurs rues de Montréal seront bloquées afin que le défilé de la fête du Canada y passe, voyez-donc lesquelles.

La rue Sainte-Catherine Ouest sera fermée à la circulation entre la rue Lambert-Closse et la rue Peel. Cette fermeture s’appliquera de 7h à 14h. La rue Peel sera elle-même fermée entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque, de 10h à 14h. Ensuite, le boulevard René-Lévesque sera bloqué à la circulation entre les rues Peel et de la Cathédrale, sur le même horaire.

La rue de la Cathédrale sera fermée de 7h à 14h, entre le boulevard René-Lévesque et la rue de la Gauchetière. Cette dernière rue sera également accaparée par le défilé de la fête du Canada entre les rues Peel et de la Cathédrale, sur le même créneau horaire. Enfin, la rue du Fort entre le boulevard Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine sera également bloquée à la circulation de 7h à 12h30.

Le défilé partira de la rue Sainte-Catherine Ouest, à partir de la rue du Fort, et tournera sur la rue Peel jusqu’au boulevard René-Lévesque, où les célébrations prendront fin. Notons que des itinéraires de bus de la STM seront déviés pour faire place au défilé.