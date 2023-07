Une manifestation «en soutien à la France» devant le Centre Eaton

Une manifestation d’environ 100 personnes a eu lieu dimanche soir devant le Centre Eaton sur la rue Sainte-Catherine au centre-ville. Selon les informations obtenues, le rassemblement soutenait les mouvements en France, mais des sources indiquaient également des intentions possibles de vandalisme, explique auprès de Métro Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les participants ont afflué dès 18h. «Il y a eu des dispersions effectuées car des gens voulaient rentrer dans le centre Eaton pour commettre des méfaits», explique l’agent du SPVM. Les forces de l’ordre ont répondu pour protéger les commerces et ont demandé aux agents de sécurité du Centre Eaton de verrouiller les portes.

Un adolescent de 16 ans a été arrêté «pour menaces de mort faites envers un policier». Ce dernier a été libéré avec une promesse écrite de comparaître. Deux constats d’infractions aux règlements municipaux ont été donnés suite à une bagarre, impliquant potentiellement deux personnes.

Aucun agent de police ni aucun citoyen n’a été blessé, et aucun commerce n’a été endommagé, précise le SPVM. Le calme est revenu vers 21h30 et l’événement s’est conclu environ une demi-heure plus tard. «Dans l’ensemble, la manifestation s’est bien passée», souligne M.Brabant.

Selon TVA Nouvelles, l’objectif de cette manifestation, inspirée par les émeutes en France et organisée via les réseaux sociaux, semblait être de semer le chaos. Sur une publication tirée des médias sociaux, on pouvait notamment lire: «on fait comme les émeutes en France, faut tout péter».