Coups de feu dans Ville-Marie, deux blessés sur les lieux

Des coups de feu auraient retenti au square Cabot, vers 2h40 cette nuit. Les policiers, dépêchés sur les lieux, auraient trouvé des douilles de balles dans le parc ainsi qu’un homme légèrement blessé au bas du corps. Un autre homme a subi des blessures au cours des mêmes événements.

Un conflit aurait débuté entre deux groupes d’individus dans ce parc de la rue Sainte-Catherine Ouest, dans l’arrondissement de Ville-Marie, selon les premières informations reçues par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à propos de l’événement. Des coups de feu auraient été tirés à même l’espace vert, puis les suspects auraient fui avant l’arrivée des policiers.

Des traces de projectiles seraient également visibles sur un édifice de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Les causes des blessures de l’homme retrouvé dans le parc demeurent inconnues pour l’instant et on ne connaît toujours pas la nature de son implication dans l’événement. L’homme a été transporté en centre hospitalier et on ne craindrait pas pour sa vie.

Plus tard, un autre homme se serait présenté en centre hospitalier avec des blessures au haut du corps, possiblement causées par un objet tranchant. Ces blessures ne mettraient pas sa vie en danger.

Aucun des deux hommes n’a été arrêté. Ils devront être rencontrés plus tard par les enquêteurs pour que ceux-ci tentent de comprendre leur rôle dans les événements.

Un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre aux enquêteurs et aux techniciens en identité judiciaire d’analyser la scène et de comprendre la situation.

La rue Sainte-Catherine Ouest entre l’avenue Atwater et la rue Lambert-Closse n’est pas accessible à la circulation ce matin, et l’édicule de la station de métro Atwater dans le square Cabot est également fermé.